Dwaj nowi zawodnicy zasilili ChKS Arkę Chełm

Obaj przez ostatnie dwa sezony byli zawodnikami Lechii Tomaszów Mazowiecki, teraz obaj zasili kadrę chełmskiego beniaminka. Baran skończył w kwietniu 24 lata. Na boiskach Tauron 1. Ligi w ciągu dwóch lat wystąpił w 55 spotkaniach, w których zdobył 297 punktów. Najwięcej, 15 „oczek” zainkasował w wyjazdowym spotkaniu z Chrobrym Głogów, w lutym tego roku. Lechia uległa wówczas 2:3. W tamtym meczu zagrał dwa z 12 asów, które widnieją przy jego nazwisku w I-ligowych statystykach. Blokiem zdobył 92 punkty dla swojego zespołu. Najwięcej, siedem zaliczył w grudniowym meczu na wyjeździe z Krispolem Września, wygranym 3:1. Poza Lechią nowy środkowy ChKS Arki występował także w Karpatach Krosno (2018-2021) oraz SMS PZPS Spała (2015-2018). Siatkarz ma 199 cm wzrostu. W dorobku Damiana Barana znajdują się tytuły mistrza (2015) i wicemistrza (2016) Polski kadetów oraz mistrza (2017) i wicemistrza (2018) Polski juniorów. Zdobywał je grając w SMS PZPS Spała. Pozyskany z Lechii środkowy zamyka kompletowanie składu na tej pozycji w ekipie chełmskiego beniaminka.

Także z Lechii przybył do Chełma Kajetan Kulik. To o cztery lata straszy od Barana atakujący, mierzący 195 cm wzrostu. Jego zasięg w wyskoku do ataku to 350 cm. Razem ze środkowym Kulik spędził dwa ostatnie sezony w zespole z Tomaszowa Mazowieckiego. Siatkarz występował także w UMKS MOS Wola Warszawa (2012-2015), MKS Huraganie Wołomin (2015-2017), ponownie UMKS MOS Wola Warszawa (2017-2018), MKS Aqua Zdrój Wałbrzych (2018-2020) i Mickiewiczu Kluczbork (2020-2021). Nowy atakujący beniaminka spędził w Tauron 1. Lidze trzy sezony, rozegrał 84 mecze zdobywając 579 punktów. W tym dorobku jest 52 bloki i 20 asów serwisowych. Najwięcej punktów (28) zdobył w spotkaniu Lechii z Olimpią Sulęcin jesienią 2021 roku. Zakończyło się wygraną 3:2. To wtedy zaliczył najwięcej punktowanych bloków (5). Z kolei najwięcej asów (3) zagrał w listopadzie ubiegłego roku w meczu w Tomaszowie Mazowieckim z Mickiewiczem Kluczbork (zwycięstwo Lechii 3:2). Konkurentem Kulika będzie dotychczasowy atakujący Patryk Szwaradzki. Obaj zawodnicy są bardzo doświadczeni, a rywalizacja między nimi zapowiada się interesująco. Baran i Kulik to dwaj kolejni siatkarze z klubu z Tomaszowa Mazowieckiego. W kadrze beniaminka jest też 18-letni środkowy Jakub Nowak.

Kajetan Kulik i Damian Baran to piąty i szósty nowy zawodnik w ChKS Arce. Wcześniej klub ogłosił pozyskanie Jakuba Nowaka, przyjmującego Damiana Dobosza, libero Macieja Sasa i rozgrywającego Kacpra Gonciarza.