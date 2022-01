Krispol Września – Polski Cukier Avia Świdnik 2:3. Przywieźli cenne dwa punkty

Mecz we Wrześni był bardzo ważny dla obu drużyn. Jedni i drudzy marzą o wejściu do ósemki. Avię i Krispol przed decydującym starciem dzieliły zaledwie dwa punkty. Świdniczanie rozpoczęli od skutecznego ataku Jakuba Urbanowicza. Miejscowi jednak po bloku wyszli na 2:1. Kolejne akcje toczyły się pod dyktando żółto-niebieskich. Mateusz Rećko zablokował na 5:2, a kolejny atak Urbanowicza był na 7:4. Do połowy seta przyjezdni utrzymywali przewagę kilku punktów. Dopiero po ataku Mateusza Łysikowskiego Krispol doprowadził do remisu 12:12. Polski Cukier Avia szybko jednak ponownie przejęła kontrolę na spotkaniem. Goście wygrywali 17:14, 19:15, 21:17, 23:18. Zwycięstwo 25:21 w partii otwarcia dał podopiecznym trenera Witolda Chwastyniaka atakiem Kamil Kosiba.

Drugi set jeszcze bardziej przebiegał pod dyktando ekipy z Lubelszczyzny. Od początku Avia objęła prowadzenie 3:2, 5:3, 8:3, 10:4, 12:6, 14:8, 18:9, 19:10, 21:12. Przyjezdni deklasowali gospodarzy. Błąd zagrywki Krispolu przesadził o zwycięstwie 25:16.

Przekonująca wygrana w poprzednim secie nieco zdekoncentrowała świdniczan, którzy nie potrafili zamknąć meczu w trzech partiach. Po wyrównanym początku przewagę punktową zaczęli budować siatkarze z Wrześni. Krispol odskoczył na 19:13 i prowadzenia już nie oddał. Gospodarze wygrali 25:15.

Mimo wyrównanej czwartej partii Avii nie udało się odnieść sukcesu. Od remisu 18:18 końcówka należała do miejscowych, którzy zwyciężyli 25:21. Tym samym do wyłonienia zwycięzcy konieczny był tie-break. W nim lepsi okazali się świdniczanie (15:12). MVP wybrany został przyjmujący Polskiego Cukru Avii Jakub Urbanowicz.

Krispol Września – Polski Cukier Avia Świdnik 2:3 (21:25, 16:25, 25:15, 25:21, 12:15)

Krispol: Kopij, Linda, Rymarski, Łysikowski, Jankowski, Lipiński, Zieliński (libero) oraz Brzóstowicz, Kopyść, Cieślik, Wachowicz.

Polski Cukier Avia: Durski, Obermeler, Kosiba, Rećko, Urbanowicz, Siwicki, Guz (libero) oraz Kuś (libero), Toma, Machowicz, Walawender, Kalinowski, Seliga.

MVP: Jakub Urbanowicz (Avia).