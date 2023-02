Lechia Tomaszów Mazowiecki – PZL LEONARDO Avia Świdnik 3:2. Wrócili z tylko jednym punktem

O dwóch pierwszych setach świdniczanie najchętniej woleliby jak najszybciej zapomnieć. PZL LEONARDO Avia uległą gładko do 14 i 16. Podopieczni trenera Witolda Chwastyniaka obudzili się do walki dopiero w trzeciej odsłonie. Ta partia była już bardzo zacięta i zakończyła się wygraną przyjezdnych. Podobnie było w czwartym secie. Żółto-niebiescy prowadzili 10:7, 17:14, by ostatecznie wygrać do 22.

W tie-breaku już górą byli miejscowi zwyciężając 15:10.

Lechia Tomaszów Mazowiecki – PZL LEONARDO Avia Świdnik 3:2 (25:14, 25:16, 23:25, 22:25, 15:10)

Lechia: Markiewicz (7), Bieńkowski, Baran (6), Sokołowski (33), Szwed (21), Piotrowski (12), Dzierżyński (libero) oraz Kędzierski (libero), Hendzelewski, Tomczak, Sterna (1) i Kulik (1).

Avia: Łysikowski (5), Walawender (1), Kosiba (14), Siwicki (3), Rećko (26), Toma (2), Guz (libero) oraz Kuś (libero), Matula (4), Błądziński (7), Hukel (1) i Obermeler (5).

MVP: Dawid Sokołowski (Lechia).