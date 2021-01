LUK Politechnika Lublin ma nowego trenera

Trzyosobowy sztab trenerski ma zapewnić lubelskiej drużynie awans do PlusLigi. Zatrudnienie doświadczonego szkoleniowca to zaplanowane działanie klubu. – Awansowi do PlusLigi poświęcamy każde działanie. Choć to być może innowacyjne podejście, kiedy zespół osiąga zakładane wyniki, uznaliśmy, że bodziec w postaci nowego szkoleniowca w kluczowym momencie sezonu przyniesie ożywienie i nowy entuzjazm drużynie – wyjaśnia w oficjalnym komunikacie prezes lubelskiego klubu Krzysztof Skubiszewski. Włodarze są zadowoleni z pracy dotychczasowego opiekuna zespołu. – Z pracy i wyników Macieja Kołodziejczyka jesteśmy zadowoleni. To wciąż bardzo młody trener, który już dużo osiągnął, a wciąż może jeszcze więcej. Wierzę, że we współpracy z Dariuszem Daszkiewiczem odnajdzie szansę na udoskonalenie swojego warsztatu. Na Maćka nieodmiennie bardzo liczymy, podobnie jak na resztę sztabu – wyjaśnia prezes.

Trener Daszkiewicz doprowadził dwie juniorskie reprezentacje Polski do tytułów mistrzów Europy. Od sezonu 2012/2013 pracował w PlusLidze z Effectorem Kielce. W minionych rozgrywkach prowadził GKS Katowice, z którym zajął szóste miejsce w najwyższej lidze w kraju. – Myślę, że dotychczasowe wyniki LUK Politechniki Lublin spełniają oczekiwania nie tylko osób zarządzających klubem, ale i kibiców, ponieważ zespół jest wysoko w tabeli. Mam nadzieję, że moja osoba da dodatkowy bodziec drużynie i wspólnie będziemy iść w jednym kierunku. Lublin to kolejne miejsce do rozwoju tej wspaniałej i fantastycznej dyscypliny, które pojawiło się na siatkarskiej mapie Polski – zapowiada nowy trener lubelskiego zespołu.

Trenerzy Maciej Kołodziejczyk i Piotr Maj zostali asystentami Dariusza Daszkiewicza. – Dołączył do nas doświadczony trener, który będzie miał świeże spojrzenie na drużynę i na sytuację. Zmieniły się role dotychczasowego sztabu szkoleniowego, ale nie zmienił się cel, jakim jest awans do PlusLigi. Zrobimy wszystko, aby wspólnie go zrealizować – twierdzi trener Kołodziejczyk.

Debiut nowego opiekuna LUK Politechniki Lublin nastąpi w najbliższym meczu przeciwko BBTS Bielsko-Biała (sobota, godzina 18).