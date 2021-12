Polski Cukier Avia Świdnik – Ślepsk Malow Suwałki 3:1. Niespodzianka w Świdniku

W roli faworyta wystąpili siatkarze z Suwałk. W niedzielny wieczór Ślepsk Malow zaprezentował się z bardzo dobrej strony i pokonał w meczu wyjazdowym Trefla Gdańsk 3:1. Podopieczni trenera Andrzeja Kowala przejechali pół Polski i we wtorkowy wieczór gościli w Świdniku. Gospodarze, występujący na co dzień w Tauron 1. Lidze, nie mieli nic do stracenia i podeszli z ogromnym zaangażowaniem do rywalizacji z wyżej notowanym rywalem.

Początek partii otwarcia należał do przyjezdnych, którzy za sprawą zagrywki Bartłomieja Bołądzia objęli prowadzenie 5:2. Ambitni świdniczanie szybko doprowadzili do remisu i po ataku Bartłomieja Żywno przełamali rywala. Za sprawą mocnej zagrywki oraz skutecznej gry w ataku i obronie nie odpuszczali wyżej notowanemu przeciwnikowi. Bardzo często na tablicy wyników pojawiał się remis. Dopiero w końcówce gospodarze odjechali na kilka punktów: 20:17, 22:19. Za sprawą dwóch mocnych zagrywek Kamila Durskiego Polski Cukier Avia prowadziła już 24:19. Goście zdołali jeszcze obronić dwa setbole, ale w trzecim podejściu musieli uznać wyższość świdniczan (25:21).

W drugim secie od początku do końca warunki dyktowali siatkarze Avii. Jakub Guz i spółka wygrywali 6:3, 7:4, 10:5, 12:7, 16:10, 18:12, 20:15, 22:18, 23:20. Po ataku Jakuba Urbanowicza było 24:21. Ostatni punkt, po dobrym przyjęciu Tomasza Kusia, skutecznym atakiem zdobył dla miejscowych Konrad Machowicz.

Wygrana dwóch odsłon wpłynęła pozytywnie na gospodarzy w kolejnej odsłonie. Niestety, dobrze było jedynie do połowy seta. Później podopieczni trenera Kowala odrobili straty i objęli prowadzenie 14:11. Kolejne akcje przynosiły punkty przyjezdnym: 16:12, 19:14, 21:17, 23:19. Ślepsk Malow zwyciężył 25:21.

O wpadce w poprzedniej partii świdniczanie zapomnieli w kolejnej. Początek jednak należał do gości, którzy mieli zaliczkę dwóch, trzech punktów. Dopiero dzięki skutecznej zagrywce Łukasza Walawendra drużyna z Tauron 1. Ligi wyszła na prowadzenie 10:9. Od tego momentu to gospodarze grali z kilkoma punktami przewagi. Ostatecznie zwyciężyli 25:22 i po prawie dwóch godzinach ograli wyżej notowanego rywala 3:1. MVP wybrany został przyjmujący Avii Kamil Kosiba.

Polski Cukier Avia Świdnik – Ślepsk Malow Suwałki 3:1 (25:21, 25:23, 21:25, 25:22)

Polski Cukier Avia: Durski, Kosiba, Siwicki, Obermeler, Urbanowicz, Żywno, Kuś (libero) oraz Walewander, Machowicz, Kalinowski, Seliga, Toma, Guz (libero).

Ślepsk Malow: Tuaniga, Smoliński, Halaba, Buchowski, Tekvam, Bołądź, Czunkiewicz (libero) oraz Sapiński, Klinkenberg, Makowski, Rudzewicz, Łukasik.

MVP: Kamil Kosiba (Avia).