PZL Leonardo Avia Świdnik szykuje się do pierwszuch gier kontrolnych

Do dyspozycji trenera Jakuba Guza jest 14 zawodników, w tym dwóch nowych: doświadczony 29-letni atakujący Tomasz Kryński z MKST Astra Nowa Sól oraz 19-letni Marcel Kapuściński z Trefla Gdańsk. Drugi z siatkarzy jest rozgrywającym. - Po pierwszym tygodniu przeznaczonym na aklimatyzację przez kolejne dwa zawodnicy w siłowni, hali terenie dawali z siebie maksimum. Nikt się nie oszczędzał. Każdy z graczy wie, że zaczyna od zera i sam pracuje na swoje nazwisko. W kadrze mamy 14 siatkarzy, a w meczu grać może tylko sześciu oraz libero. Przed drużyną jeszcze dwa tygodnie ciężkiej pracy przeplatanej już grami kontrolnymi - tłumaczy Jakub Guz, szkoleniowiec PZL Leonardo Avila Świdnik.

Pierwszy mecz kontrolny „żółto-niebiescy” rozegrają we czwartek, kolejny w piątek. Ich przeciwnikiem będzie ligowy rywal CHKS Chełm. - Pierwsze spotkanie zagramy w Chełmie, rewanż u nas w Świdniku, w piątek o godzinie 17 - mówi Guz. W kolejnych tygodniach świdniczanie sprawdzać będą formę z innymi rywalami. 22 i 23 sierpnia w hali Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku zagrają dwumecz z kolejnym zespołem z Tauron 1. Ligi REA BAS Białystok. Z kolei na 29 i 30 sierpnia zaplanowany został wyjazdowy dwumecz ze spadkowiczem z PlusLigi Enea Czarnymi Radom. Tydzień później, a więc 6 i 7 września rozegrany zostanie Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii. Do Świdnika przyjadą: Enea Czarni Radom, REA BAS Białystok i CHKS Chełm. Na sobotę 14 września zaplanowana została inauguracja nowego sezonu. W pierwszej kolejce do Świdnika przyjedzie MCKiS Jaworzno. Tydzień później „żółto-niebiescy” pojadą na spotkanie z AZS AGH Kraków.

Kadra PZL Leonardo Avia Świdnik 2024/2025

Rozgrywający: Krzysztof Pigłowski, Marcel Kapuściński;

Przyjmujący: Mateusz Łysikowski, Marcin Ociepski, Maciej Ptaszyński, Michał Krawczyk;

Atakujący: Tomasz Kryński, Aleksander Czerwiński;

Środkowi: Hubert Piwowarczyk, Mariusz Połyński, Rafał Obermeler, Konrad Machowicz;

Libero: Tomasz Kuś, Mikołaj Kałkowski.