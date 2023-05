PZL Leonardo Avia Świdnik z tym samym trenerem w nowym sezonie

Były zawodnik świdnickiego klubu otrzymał szansę wykazania się od początku w pracy trenerskiej. Niespełna 39-latek prowadził żółto-niebieskich w kilku ostatnich spotkaniach sezonu 2022/2023, kiedy to podjął się kierowania drużynę po odejściu trenera Witolda Chwastyniaka. Popularny „Guzik” zakwalifikował się z zespołem do play-off, w których w ćwierćfinale walczył z Exact Systems Norwidem Częstochowa. Dwa mecze zakończyły się porażkami 0:3 na wyjeździe i 2:3 w Świdniku. Częstochowianie wygrali rozgrywki i awansowali do PlusLigi. Świdniczanie zakończyli sezon na siódmej pozycji. – Jakub Guz to przede wszystkim człowiek ze Świdnika, od lat związany z Avią. Jego charyzma, profesjonalizm, konsekwencja i ambicja w dążeniu do celu – to wszystko sprawiło, że zarząd klubu zdecydował się na powierzenie Kubie roli I trenera PZL Leonardo Avii Świdnik w przyszłym sezonie. Istotnym czynnikiem przy podejmowaniu tej decyzji było również zebrane doświadczenie przez Kubę w roli asystenta I trenera. To pozwoliło mu poznać meandry prowadzenia drużyny siatkarskiej z perspektywy członka sztabu szkoleniowego. Nie mamy wątpliwości, że jest to odpowiedni czas aby postawić na swojego wychowanka i osobę, w której płynie żółto-niebieska krew. Chcemy aby drużyna PZL Leonardo Avia Świdnik w nadchodzącym sezonie ugruntowała swoją pozycję wśród najsilniejszych pierwszoligowych zespołów, stała się sportową wizytówką Miasta rozpoznawalną w całym kraju oraz dostarczała nam wszystkim niezapomnianych siatkarskich emocji - czytamy w oficjalnym komunikacie świdnickiego klubu.

Od nowego sezonu Jakub Guz będzie już pracował na swoje konto. - Nie wyobrażam sobie łączenia funkcji szkoleniowca z aktywnością na boisku. Mam świadomość, że z ławki pewne rzeczy widać inaczej niż z pozycji zawodnika, który wychodzi i walczy o zwycięstwo - mówił nie tak dawno wychowanek Avii. Po podpisaniu nowego kontraktu stwierdził: bardzo się cieszę, że będę nadal mógł być trenerem drużyny w Tauron 1 Lidze, w klubie, w którym się wychowałem i spędziłem większość mojej przygody z siatkówką. Nie mogę się doczekać wspólnych treningów, sparingów, na których się spotkamy w hali.

Popularny „Guzik” odpowiedzialny będzie za skompletowanie kadry żółto-niebieskich na nowy sezon. Pojawiają się już przy tej okazji spekulacje. Szeregi świdniczan ma podobno zasilić leworęczny atakujący Visły Proline Bydgoszcz Damian Wierzbicki. W kręgu zainteresowań są także Krzysztof Pigłowski z KPS Siedlce, Marcin Ociepki z Chrobrego Głogów, Hubert Piwowarczyk z MKS Będzin oraz Mariusz Połyński, który ostatnio występował w VK Ostrava, w Czechach. Oprócz Guza, na kolejny sezon mają zostać rozgrywający Sebastian Matula, przyjmujący Mateusz Łysakowski oraz libero Tomasz Kuś. Barwy klubowe planują zmienić Mateusz Rećko, Kamil Kosiba, Mateusz Siwicki i Przemysław Toma.