MKS Avia Świdnik wzmacnia skład zawonikami z zaplecza Plus Ligi

Wiczkowski to 23-latek, mierzący 190 cm. Ostatnio był zawodnikiem KPS Siedlce i współpracował z nowym szkoleniowcem Avii Witoldem Chwastyniakiem. Oprócz KPS występował również w BAS Białystok, Neobus Raf-Mar Niebylec i AKS V LO Rzeszów. – Dołączyłem do Avii, ponieważ lubię stawiać przed sobą wysokie cele. Takim, z pewnością, jest awans do I ligi. Świdnik to dobre miejsce do rozwoju. Klub jest konkretny, poukładany. Chcę z nim wrócić na zaplecze PlusLigi. Cieszę się także, że nadal będę pracował pod okiem trenera Chwastyniaka. Nie ukrywam, że to był jeden z czynników, dla których zdecydowałem się tu przyjść – tłumaczy swoją decyzję na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Wzmocnieniem na środku bloku powinien być Tomasz Kusior. Siatkarz imponuje dobrymi warunkami fizycznymi. Mierzy 208 cm. W sezonie 2018/2019 bronił barw LUK Politechniki Lublin, z którą awansował do I ligi. Nowy nabytek żółto-niebieskich występował również w Resovii Rzeszów, Wisłoku Strzyżów, Błękitnych Ropczyce i TSV Sanok. Z klubem z Rzeszowa uczestniczył w turnieju Final Four Challenge Cup. Był także reprezentantem Polski, powoływany był do kadry B. W dorobku ma brązowy i srebrny medal mistrzostw Polski wywalczony z Resovią. – Avia to klub z dużymi aspiracjami. Nowy sezon zapowiada się bardzo ciekawie. O awans bić się będzie jeszcze kilka innych zespołów. Mam nadzieję, że to mój nowy klub wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji – zapowiada środkowy.