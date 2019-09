LUK Politechnika rozpoczyna zmagania w Krispol 1. Lidze

– Nie mieliśmy wpływu na godzinę rozegrania debiutanckiego spotkania w I lidze. Wcześniej hala jest zajęta – tłumaczy trener LUK Politechniki Maciej Kołodziejczyk.

Szkoleniowiec ma za sobą występy na tym szczeblu rozgrywkowym jako zawodnik Avii Świdnik. W sobotę stanie przed szansą udanego debiutu na zapleczu PlusLigi już w roli trenera. Po wywalczonym wiosną awansie w zespole doszło do roszad kadrowych. Z zespołem rozstało się sześciu siatkarzy, przybyło siedmiu nowych z I-ligowym doświadczeniem, którzy powinni dać gwarancję stabilności na tym poziomie rozgrywkowym. – Podchodzimy do nowego sezonu z optymizmem. Naszym celem jest zakwalifikowanie się do play-off, czyli wejście po sezonie zasadniczym do czołowej ósemki. To, co ugramy ponad to, będzie na plus dla nas – zapowiada opiekun LUK Politechniki.

– W każdym meczu chcemy walczyć o jak najlepszy wynik, o zwycięstwo. Od czasu kiedy grałem na tym poziomie I liga poszła mocno do przodu. Poziom rozgrywek bardzo podskoczył – uważa Kołodziejczyk.

W KRISPOL 1. Lidze mężczyzn, przynajmniej na papierze, jest kilku faworytów. To Lechia Tomaszów Mazowiecki, BBTS Bielsko-Biała i Stal Nysa. Pierwszym przeciwnikiem lublinian będzie Krispol Września. – Przyjeżdża do nas brązowy medalista minionego sezonu. W jego składzie zaszło do kilku zmian. Jednym z tych, którzy odeszli, jest nasz nowy atakujący Damian Wierzbicki. Analizowaliśmy grę naszego rywala i wiemy, jakie ma mocne i słabe strony. To dobry, waleczny zespół. Wychodzimy na boisko z zamiarem odniesienia zwycięstwa – zapowiada trener.

Gospodarze bardzo liczą na doping swoich kibiców. – Liczymy na dużą frekwencję. Od dobrych kilku lat Lubelszczyzna czeka na występy drużyn w I lidze, sam Lublin, od kilku dekad. Chcemy dać kibicom powody do radości – mówi szkoleniowiec LUK Politechniki.

LUK POLITECHNIKA LUBLIN

Adres: 20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 11.

Prezes: Krzysztof Skubiszewski. Trener: Maciej Kołodziejczyk. II trener: Maciej Krzaczek. Statystyk: Jakub Dzirba. Fizjoterapeuta: Bartłomiej Gołojuch. Trener przygotowania motorycznego: Bartłomiej Malec.

KADRA LUK POLITECHNIKA NA SEZON 2019/2020

Przyjmujący: Szymon Seliga, Szymon Pałka, Paweł Rusin, Sławomir Stolc.

Atakujący: Jędrzej Goss, Damian Wierzbicki.

Środkowi: Kamil Szaniawski, Roman Oroń, Bartłomiej Giza, Radosław Sterna.

Rozgrywający: Kamil Durski, Bartosz Zrajkowski.

Libero: Rafał Cabaj, Paweł Toborek.

Przybyli: Paweł Rusin (Lechia Tomaszów Mazowiecki), Sławomir Stolc (Stal Nysa), Bartosz Zrajkowski (Norwid Częstochowa), Damian Wierzbicki (Krispol Września), Bartłomiej Giza (MKS Avia Świdnik), Roman Oroń, Radosław Sterna (obaj KPS Siedlce).

Ubyli: Wojciech Kwiecień, Bartosz Jesień (obaj KKS Kozienice), Tomasz Kusior (MKS Avia Świdnik), Łukasz Zugaj (KPS Siedlce), Tomasz Błądziński, Michał Marszałek (obaj byli przymierzani do AZS Częstochowa, jeszcze zanim w środę okazało się, że ta drużyna nie otrzyma licencji na grę w I lidze).

TERMINARZ I RUNDY w KRISPOL 1. Lidze SIATKARZY

1 kolejka (12 września): ZAKSA Strzelce Opolskie – Lechia Tomaszów Mazowiecki * 13 września: Stal Nysa – SMS PZPS Spała * 14 września: LUK Politechnika Lublin – Krispol Września (godzina 20) * Mickiewicz Kluczbork – BBTS Bielsko-Biała * AZS AGH Kraków – Norwid Częstochowa * MCKiS Jaworzno – Gwardia Wrocław * pauzuje KPS Siedlce.

2 kolejka (21 września): Stal – LUK Politechnika * 3 kolejka (1 października): BBTS – LUK Politechnika * 4 kolejka (5 października): LUK Politechnika – Norwid * 5 kolejka (12 października): KPS Siedlce – LUK Politechnika * 6 kolejka (19 października): LUK Politechnika – Gwardia Wrocław * 7 kolejka (26 października): MCKiS Jaworzno – LUK Politechnika * 8 kolejka (5 listopada): pauzuje LUK Politechnika * 9 kolejka (9 listopada): AZS AGH Kraków – LUK Politechnika * 10 kolejka (16 listopada): LUK Politechnika – Mickiewicz Kluczbork * 11 kolejka (23 listopada): ZAKSA Strzelce Opolskie – LUK Politechnika * 12 kolejka (30 listopada): SMS PZPS Spała – LUK Politechnika * 13 kolejka (7 grudnia): LUK Politechnika – Lechia Tomaszów Mazowiecki.

Runda rewanżowa rozpocznie się 14 grudnia, a zakończy 14 marca. Wszystkie mecze LUK Politechnika rozgrywać będzie w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich 4.

AZS nie zagra w I lidze

AZS Częstochowa nie otrzymał licencji na występy w I lidze. Tym samym, jeśli nie uda się w trybie pilnym, dokooptować zespołu z II ligi, drużyny grające z AZS w każdej kolejce będą pauzować. LUK Politechnika będzie mieć wolny termin w 8. kolejce, 5 listopada.