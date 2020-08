W Lublinie odbyły się IV mistrzostwa Polski służb mundurowych

Turniej został rozegrany na znakomicie przygotowanych obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Impreza odbywała się pod patronatem i przy wsparciu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Prezydenta Miasta Lublin dra Krzysztofa Żuka oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA.

Warto wspomnieć, że z tej okazji do Lublina przybyło wielu znakomitych gości. Otwarcie turnieju swoją obecnością zaszczyciły m.in. władze Polskiego Związku Piłki Siatkowej na czele z prezesem Jackiem Kasprzykiem i wiceprezesem Ryszardem Czarneckim. – W siatkówkę grają ludzie inteligentni, którzy potrafią współpracować w drużynie. To ważne w pracy w służbach mundurowych, bo przecież wy wiecie najlepiej, co znaczy zespół – mówił do zgromadzonych podczas otwarcia Jacek Kasprzyk. – Mundurowi to część polskiej rodziny siatkarskiej i grają na świetnym poziomie. Dziękuję wszystkim, dzięki którym ta wspaniała impreza mogła dojść do skutku. To wielka sprawa, że przedstawiciele służb mundurowych mogą prezentować swoje umiejętności na oczach wielkich mistrzów polskiej siatkówki – powiedział Ryszard Czarnecki. Europoseł nawiązał w ten sposób do obecności Stanisława Gościniaka czy Ryszarda Boska, którzy uważnie obserwowali zmagania.

A te były bardzo zacięte. Faworytem zmagań był duet Adam Ojrzyński – Adam Manios z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. To aktualni mistrzowie świata służb mundurowych. – Przyjechaliśmy do Lublina jako mistrzowie świata, ale poziom tutaj jest naprawdę bardzo wysoki. Dużo par miało już styczność z zawodową siatkówką. Reprezentują mocny, równy poziom. Zarówno ja, jak i Adam w siatkówkę gramy od 13 roku życia. Oczywiście teraz gramy już w nią tylko amatorsko. Z kolei w duecie występujemy od dwóch lat, bo właśnie wtedy Adam przyszedł do pracy do komendy w Łodzi. Od tego czasu staramy się reprezentować straż w zawodach międzynarodowych czy jak dzisiaj Komendę Wojewódzką. W Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych bierzemy udział po raz pierwszy. Liczymy, że uda nam się zająć miejsce na podium. Sama organizacja zawodów jest świetna! Jesteśmy wręcz w szoku. Rozgrywamy mecze na czterech boiskach, wszystko idzie bardzo sprawnie. Plus dla organizatora, że umiał to wszystko zrobić na tak wysokim poziomie – powiedział portalowi www.azs.lublin.pl Adam Ojrzyński.

Faworyci udźwignęli presję i w efektownym stylu zdobyli złoty medal. Srebro przypadło duetowi Tomasz Belczyk (KP PSP Gostynin) – Jakub Korczyk (KP PSP Krapkowice), a brąz parze Tomasz Nowacki (Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie) – Paweł Łęgowski (Zakład Karny Biała Podlaska).