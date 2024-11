Awans bez najmniejszych problemów. Bogdanka LUK Lublin drugi raz lepsza od Maccabi Tel Awiw

Chociaż początek zawodów był w miarę wyrównany, to gospodarze szybko zaczęli przejmować inicjatywę nad spotkaniem. Podopieczni Massimo Bottiego odskoczyli na 12:7, później było 18:10, a ostatecznie miejscowi rozbili rywali w pierwszym secie 25:11.

Druga odsłona też nie miała większej historii. Bogdanka LUK ponownie uzyskała bezpieczną zaliczkę i tym razem pozwoliła rywalom na zdobycie 16 punktów.

Najbardziej wyrównana była trzecia partia. Od stanu 10:10 zdecydowanie lepiej prezentowała się jednak ekipa z Lublina, która znowu wrzuciła wyższy bieg i zaczęła odjeżdżać przeciwnikom. Skończyło się wynikiem 25:19 i 3:0.

– Wiedzieliśmy, że to przeciwnik z troszkę niższej półki, ale powtarzaliśmy sobie w szatni i w trakcie meczów, że trzeba oddać szacunek rywalowi. A można go oddać w ten sposób, że wygramy, jak najwyżej. My zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy wyżej notowanym zespołem i chcemy w tym pucharze grać do samego końca. Dlatego takie batalie trzeba wygrywać 3:0. I to zrobiliśmy, wydaje mi się, że możemy być zadowoleni. Utrzymaliśmy koncentrację przez większość tych dwóch spotkań. Przeciwnicy pokazali jednak, że potrafią utrzymać dobry poziom gry, szacunek dla nich. Mam nadzieję, że będą dobrze walczyli w swojej lidze – mówi Marcin Komenda, kapitan ekipy z Lublina.

W 1/8 finału Challenge Cup Bogdanka LUK zagra z Touraine Lille Metropole. Zespół z Francji w 1/16 zwyciężył Panathinaikos Ateny (3:2 i 3:2). Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane za dwa tygodnie w hali Globus.

Maccabi Tel-Awiw - Bogdanka LUK Lublin 0:3 (11:25, 16:25, 19:25)

Maccabi: Niewiadomski, Batczkala, Polyov, Lemberg, Podleśny, Foyer, Safonov (libero) oraz First.

Bogdanka LUK: Nowakowski, Komenda, Sawicki, Grozdanow, Tuinstra, Sasak, Hoss (libero) oraz Malinowski, Zając, Czyrek (libero), Słotarski, Wachnik.

Pierwszy mecz: 3:0 dla Bogdanki LUK. Awans: Bogdanka LUK.