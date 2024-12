Bogdanka LUK Lublin kontynuuje rywalizację w Challenge Cup

Przypomnijmy, że w poprzedniej rundzie Challenge Cup podopieczni trenera Massimo Bottiego pokonali Maccabi Tel Awiw 3:0 i 3:0. Oba mecze odbyły się jednak w Lublinie.

Tym razem poprzeczka powinna być zawieszona znacznie wyżej. Ekipa z Francji jest liderem w swojej lidze, a po jedenastu rozegranych meczach ma na koncie dziesięć zwycięstw i tylko jedną porażkę, a dodatkowo imponujący bilans setów 30:10.

W poprzedniej rundzie Challenge Cup drużyna z Lille stoczyła bardzo zacięty bój z greckim Panathinaikosem Ateny. Oba spotkania zakończyły się wynikami 3:2 na korzyść najbliższego rywala Bogdanki LUK.

Gospodarze przystąpią do meczu po bolesnej, domowej porażce z Jastrzębskim Węglem 0:3. – Szkoda, że ta seria zwycięstw na naszej hali została przerwana. Wiemy jednak z kim graliśmy, z piekielnie groźnym zespołem. My mieliśmy dużo naszych szans w pierwszym i drugim secie. Gdybyśmy wygrali, to może zawody potoczyłyby się inaczej. Rywale pokazali jednak, jak doświadczonym zespołem są i wygrywali te końcówki. Trzeci set to Tomek Fornal na zagrywce, który zrobił różnicę – mówił po sobotniej porażce Marcin Komenda.

Bilety na wtorkowy mecz cały czas są dostępne na portalu eventim.pl. Można je dostać TUTAJ

Rewanż zaplanowano również na wtorek, ale dopiero 17 grudnia (godz. 20).