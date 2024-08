Bogdanka LUK Lublin pewnie wygrała pierwszy mecz kontrolny

Wynik jak na siatkówkę jest nietypowy. Trenerzy chcieli maksymalnie wykorzystać czas, w którym mogli korzystać z hali Globus. - Każdego seta zaczynaliśmy inną szóstką. Jesteśmy zadowoleni z tego sparingu, jak na pierwsze granie, wyglądało to przyzwoicie. Przyznam, że przed meczem spodziewaliśmy się, że poziom tej gry kontrolnej będzie niższy. Tymczasem, jesteśmy mile zaskoczeni. Cieszymy się, że nasi zawodnicy podeszli bardzo poważnie do przeciwnika, który od nowego sezonu będzie występował w I lidze. Od początku chcemy budować mentalność zwycięzców i mimo, że każdego seta zaczynaliśmy w innym ustawieniu i, że był to tylko sparing, to drużyna stanęła na wysokości zadania i wygrała - ocenia Maciej Kołodziejczyk, drugi trener Bogdanki LUK Lublin.

Od poniedziałku do drużyny dołączył reprezentant Bułgarii, środkowy Aleks Grozdanow. Z kolei na 20 sierpnia zaplanowany jest przyjazd dwóch olimpijczyków z Paryża: libero Brazylii Thalesa Hossa oraz środkowego Kanady Fynna McCarthy’ego. - Myślę, że w tym tygodniu będzie już wiadomo, kiedy w klubie na zajęciach pojawi nasz srebrny medalista olimpijski Wilfredo Leon - mówi Kołodziejczyk.

Kolejnymi rywalami z którymi lublinianie sprawdzą formę będą zespoły z czołówki minionych rozgrywek. Najpierw zagrają z brązowym medalistą Projektem Warszawa, następnie z czwartą ekipą PlusLigi Asseco Resovią Rzeszów. Sparringi będą rozgrywane w systemie wtorek - piątek, jedno spotkanie w Lublinie, drugie na terenie prezciwnika. Z ekipą ze stolicy Bogdanka LUK zmierzy się 13 i 16 sierpnia, pierwszy mecz w Warszawie, rewanż w Lublinie. Z drużyną Podkarpacia Marcin Komenda i spółka zagrają 20 i 23 sierpnia. - Najprawdopodobniej we wtorek zagramy u siebie, a w piątek wyjedziemy na rewanż - tłumaczy Kołodziejczyk.

Z kolei na 30 i 31 sierpnia zaplanowany został udział podopiecznych trenera Massimo Bottiego w IV Memoriale Franciszka Ilczuka w Białymstoku. Gospodarzem zawodów będzie występująca w Tauron 1. Lidze drużyna REA BAS Białystok. W turnieju udział wezmą także grające w PlusLidze Ślepsk Malow Suwałki i Trefl Gdańsk.

Ostatnim sprawdzianem formy będzie zaplanowany do rozegrania w Lublinie turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. To już trzecia edycja zawodów, które upamiętniają największego w historii Lubelszczyzny siatkarza, Tomasza Wojtowicza, mistrza olimpijskiego z Montrealu w 1976 roku, honorowego obywatela miasta Lublin. Obsada tegorocznego turnieju jest bardzo mocna. Do Lublina przyjadą mistrzowie Włoch i Polski: Sir Susa Vim Perugia i Jastrzębski Węgiel. Czwartym uczestnikiem będzie Asseco Resovia Rzeszów. W półfinale przeciwnikiem lublinian będą mistrzowie Italii.

Sezon 2024/2025 Bogdanka LUK Lublin rozpocznie 14 września od wyjazdowego meczu z wicemistrzem Polski Aluron CMC Warta Zawiercie.

Bogdanka LUK Lublin - Enea Czarni Radom 4:0 (25:21, 25:22, 25:17, 25:18)

Bogdanka LUK: Komenda, Sasak, Sawicki, Tuinstra, Zając, Nowakowski, Czyrek (libero) oraz Wachnik, Malinowski, Słotarski.