LUK Lublin kontra Projekt Warszawa, czyli okazja do rewanżu

Dla obu drużyn będzie to drugi mecz w ciągu ostatnich 10 dni. Obie ekipy spotkały się ze sobą 19 stycznia w 1/8 finału Pucharu Polski. Górą byli warszawianie, którzy wygrali 3:1. Jedynie w trzeciej partii lublinianie okazali się lepsi zwyciężając na przewagi 27:25. W pozostałych setach ulegli wyraźnie: do 18, 13 i 21. W ćwierćfinale zagrają siatkarze Projektu, których wyjazdowym rywalem będzie mistrz Polski Jastrzębski Węgiel.

W pierwszej rundzie PlusLigi Projekt i LUK spotkały się w ramach piątej serii spotkań. 29 października, w Warszawie, górą byli siatkarze Andrei Anastasiego wygrywając 3:1. Lubelski beniaminek zaskoczył miejscowych już w pierwszej odsłonie, którą wygrał na przewagi 31:29. Kolejne sety przegrał do 19, 22 i 19. W obu meczach MVP wybrany został atakujący z Serbii Dusan Petković. Widać było, że lublinianom w konfrontacji zabrakło doświadczenia i boiskowego cwaniactwa.

Warszawianie to brązowy medalista ubiegłego sezonu. Trofeum drużyna wywalczyła pod nazwą Verva Warszawa Orlen Paliwa. W starciu o miejsce na najniższym stopniu podium podopieczni trenera Anastasiego ograli w trzech meczach PGE Skrę Bełchatów. Ciekawe, że stołeczni dwukrotnie triumfowali w Bełchatowie, zaś rywale raz w Warszawie. Oprócz Petkovicia w kadrze Projektu występuje kilku doświadczonych zawodników – reprezentantów Polski i innych krajów.

Na środku bloku grają Piotr Nowakowski i Andrzej Wrona, a na pozycji libero Damian Wojtaszek. Na przyjęciu jest kolejny kadrowicz Bartosz Kwolek, a na ataku Michał Superlak. Jest także urodzony w Radomiu Igor Grobelny. To reprezentant Belgii, któremu skończyła się dwuletnia karencja i będzie chciał spróbować swoich sił w kadrze naszego kraju. Za rozegranie odpowiada reprezentant Hiszpanii Angel Trinidad De Haro. Drugim graczem na tej pozycji jest Kanadyjczyk Jay Blankenau.

Stołeczni z 15 spotkań w lidze wygrali 10. Projekt ma jeszcze dwa mecze zaległe. Z powodu zakażenia koronawirusem nie dobyły się zaplanowane na początek stycznia starcia z Cuprum Lubin i Jastrzębskim Węglem. Faworytem spotkania w Lublinie są goście. Beniaminek nie jest jednak bez szans. Nadarza się okazja do rewanżu.

To, że można ograć Projekt pokazali siatkarze Cerrad Enea Czarnych Radom, którzy na początku stycznia pokonali warszawian na ich terenie 3:2. W tym miesiącu stołeczni nie mieli jeszcze powodów do radości. W poprzedniej kolejce ulegli 1:3 u siebie najlepszej drużynie Europy Grupie Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, zaś we wtorek przegrali wyjazdowe spotkanie czwartej kolejki grupy B Ligi Mistrzów z Ziraatem Bankasi Ankara 1:3. Tym samym zamknęli sobie drogę awansu do fazy pucharowej.

Resovia wygrywa w Bełchatowie

W ostatnim meczu 1/8 finału Pucharu Polski: PGE Skra Bełchatów – Asseco Resovia Rzeszów 1:3 (25:23, 19:25, 25:27, 16:25). Przeciwnikiem rzeszowian w ćwierćfinale 2 lutego będzie Aluron CMC Warta Zawiercie. Pozostałe pary: Trefl Gdańsk – GKS Katowice * Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – PSG Stal Nysa * Jastrzębski Węgiel – Projekt Warszawa.