LUK Lublin pozyskał kolejnego zawodnika

Lubelski klub kompletuje skład na sezon 2023/2024. Nowy środkowy LUK przez dwa ostatnie sezony występował w Karpatach Krosno, w II lidze. Wcześniej, w latach 2018 - 2021, był zawodnikiem AKS V LO Rzeszów. Miał jednak okazję uczestniczenia w treningach zespołu z Podpromia. W minionym sezonie środkowy zakończył rozgrywki na czwartym miejscu w grupie 4 II ligi. Wyżej od Karpat na finiszu znalazły się: zwycięzca MCKiS Jaworzno, Hutnik Kraków i MKS Andrychów. Zając jest reprezentantem kadry Polski U 21. W lubelskim klubie wierzą w rozwój tego siatkarza i liczą na przydatność do zespołu w PlusLidze. – Maciej ma potencjał, by stać się uznanym środkowym. Imponuje pracowitością i determinacją. Zaufał nam, decydując się na bezprecedensowy przeskok - z II ligi do PlusLigi. Za to zaufanie odpłacimy mu cierpliwością w stawianiu przed nim wyzwań i najlepszymi warunkami do rozwoju. Liczymy, że dodatkową inspiracją dla niego będzie reprezentowanie Lublina, z którego pochodzi - stwierdził Krzysztof Skubiszewski, prezes LUK Lublin.

Nowymi zawodnikami LUK Lublin są już także środkowy Marcin Kania z GKS Katowice, przyjmujący Maciej Krysiak z BKS Visły Proline Bydgoszcz i Alexandre Ferreira z (Fenerbahce), rozgrywający Jakub Nowosielski (GKS Katowice) oraz dwaj libero doświadczony reprezentant Brazylii Thales Hoss (Chaumont Volley-Ball 52) i Maksym Kędzierski (Lechia Tomaszów Mazowiecki).