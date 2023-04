LUK Lublin zagra dzisiaj z PGE Skrą Bełchatów

Pomimo odległej lokaty w tabeli w obecnym sezonie goście to najbardziej utytułowana polska drużyna siatkarska, wielokrotny uczestnik europejskich rozgrywek. Kończące się powoli rozgrywki 2022/2023 nie będą mile wspominane przez siatkarzy w Bełchatowa. Słabsza postawa w lidze sprawiła, że Mateusz Bieniek i spółka, po raz pierwszy od czasu występów w PlusLidze, nie awansowali do fazy play-off. Nie udało się też wywalczyć awansu do finału Pucharu CEV. Bełchatowianie przegrali rywalizację z Valsa Group Modena, której ulegli w rewanżu po zaciętym spotkaniu 2:3.

W Lublinie dojdzie do meczu dwójki przegranych drużyn. Lublinianom, w drugim sezonie po awansie do elity, nie udało się wywalczyć historycznego awansu do fazy play-off. Wygrana da siatkarzom LUK przywilej gospodarza w decydującym spotkaniu o 9. miejsce.