Mikołaj Sawicki nowym przyjmującym Bogdanki LUK Lublin

Pierwszym zawodnikiem o którym poinformował lubelski klub był atakujący Trefla Kewin Sasak. Razem z nim przychodzi grać do Lublina przyjmujący. Mikołaj Sawicki ostatnie pięć sezonów spędził w Treflu. Siatkarz zakończył minione rozgrywki z 472 punktami na koncie, z czego 67 zdobył zagrywką. Taki wynik wyznacza średnią częściej niż raz na dwa sety, a to z kolei daje nowemu przyjmującemu drugie miejsce wśród najlepiej serwujących w PlusLidze.

W zakończonym sezonie Sawicki kończył niemal połowę akcji skutecznym atakiem. Sam zablokował 28 ataków rywali. - Ofensywne walory Mikołaja powszechnie budzą strach u rywali. To siatkarz, który doskonale rozumie, że sportową dojrzałość osiąga się poprzez umacnianie zalet i niestrudzone poszukiwanie przestrzeni, w których można czerpać z rezerw. Każdy sezon czyni go silniejszym. To siatlarz, który nie przestaje się rozwijać i dołożymy wszelkich starań, by w naszym kubie wykonał kolejny imponujący skok, choć już teraz jest jednym z najlepszych w PlusLidze - powiedział Maciej Krzaczek, wiceprezes Bogdanki LUK Lublin. - Jestem podekscytowany dołączeniem do Bogdanki LUK Lublin. Już teraz chciałbym zaprosić wszystkich do kibicowania nam w hali Globus. Osobiście nie mogę doczekać się naszego pierwszego spotkania - skomentował Mikołaj Sawicki.

Po zakończeniu sezonu, w którym lublinianie zajęli wysokie piąte miejsce, z klubem rozstali się: Tobias Brand, Alexandre Ferreira, Damian Schulz, Marcin Kania, Damian Hudzik, Jakub Nowosielski, Maciej Krysiak i Maksym Kędzierski.

Nowy sezon rozpocznie się w weekend 13-15 września. Bogdanka LUK Lublin zmierzy się na wyjeździe z wicemistrzem Polski Aluronem CMC Wartą Zawiercie.