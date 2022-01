Sportowe podsumowanie 2021 roku w województwie lubelskim. Kto okazał się najlepszy?

Lubelskie drugi raz z rzędu zajęło dziewiąte miejsce w klasyfikacji województw, jeżeli chodzi o System Sportu Młodzieżowego. Wygrało mazowieckie, a na podium znalazły się jeszcze województwa: wielkopolskie i śląskie.

Kto na to zapracował? Marszałek Stawiarski przyznał wyróżnienia specjalne dla Moniki Skinder i Waldemara Kołcuna z MULKS Grupy Oscar Tomaszów Lubelski. Skinder to jedyna przedstawicielka klubu z województwa lubelskiego, która znalazła się w kadrze Biało-Czerwonych na igrzyska olimpijskie w Pekinie.

– W czwartek dotarłam do Pekinu, jestem już po pierwszym treningu, to było jednak bardziej takie rozpoznanie trasy. Obiekt robi wielkie wrażenie, na pewno jest świetnie przygotowany. Muszę przyznać, że trasy są bardzo wymagające. Jest jednak jeszcze trochę czasu do startu, więc mam nadzieję, że będę gotowa. Chciałabym też podziękować panu marszałkowi i burmistrzowi Tomaszowa Lubelskiego za wsparcie. Dzięki tej pomocy dotarłam tutaj, gdzie jestem – mówi Monika Skinder.

W piątek podczas uroczystości, która odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w jej imieniu statuetkę odebrał Waldemar Kołcun.

– W imieniu Moniki i swoim własnym dziękuje. Podziękowanie dla pana marszałka za wsparcie. My naprawdę czujemy to wsparcie ze strony województwa i bardzo je cenimy. Dzięki temu możemy osiągać sukcesy. Monika jest wychowanką Tomaszowa Lubelskiego. Już w wieku siedmiu lat zaczęła uprawiać narciarstwo biegowe. Przeszła wszystkie etapy szkolenia i jest przykładem tego systemu, który stworzyliśmy w Tomaszowie Lubelskiem. To dziewczyna wybitnie utalentowana od samego początku także w innych dyscyplinach, bo uprawiała chociażby lekkoatletykę. Trudno liczyć już teraz na medale w Pekinie, ale mamy nadzieję na wysoko punktowane miejsca. Monika to pierwszy olimpijczyk z Tomaszowa Lubelskiego i przeszła już do historii – wyjaśnia Waldemar Kołcun.

W pozostałych klasyfikacjach wygrywały: miasto Lublin (najlepszy powiat i najlepsza gmina), AZS UMCS Lublin (najlepszy klub) oraz Lubelski Związek Zapaśniczy (klasyfikacja sportów). Dodatkowo wyróżniono również dziesiątkę trenerów i działaczy. A znaleźli się w niej: Zbigniew Furman (prezes Ogniska TKKS Omega), Andrzej Gaweł (trener Agros Zamość), Piotr Kasperek (trener AZS UMCS Lublin), Dariusz Kucharski (trener Cement-Gryf Chełm), Marcin Stefaniec (trener Olimpia Biała Podlaska), Wojciech Stempurski (członek zarządu Klubu Sportowego Głuchych Spartan Lublin), Barbara Szpryngiel (sekretarz Lubelskiego Okręgowego Związku Koszykówki), Józef Tkaczyk (prezes Okręgowego Związku Judo), Ewa Wilczek (trener UKS Roxa Lublin), Adam Wojewódka (trener Pogoń Mostostal Puławy).

WYRÓŻNIENIA PODCZAS SPORTOWEGO PODSUMOWANIA 2021 ROKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Klasyfikacja powiatów: 1. miasto Lublin, 2. miasto Zamość, 3. miasto Chełm, 4. powiat puławski, 5. miasto Biała Podlaska, 6. powiat tomaszowski, 7. powiat bialski, 8. powiat lubartowski, 9. powiat kraśnicki, 10. powiat hrubieszowski.

Klasyfikacja gmin: 1. miasto Lublin, 2. miasto Zamość, 3. miasto Chełm, 4. miasto Puławy, 5. miasto Biała Podlaska, 6. miasto Tomaszów Lubelski, 7. miast Lubartów, 8. miasto Kraśnik, 9. miasto Hrubieszów, 10. miasto Biłgoraj.

Klasyfikacja sportów: 1. Lubelski Związek Zapaśniczy, 2. Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, 3. Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, 4. Lubelski Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów, 5. Lubelski Związek Taekwon-Do, 6. Lubelski Związek Piłki Nożnej, 7. Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego w Lublinie, 8. Lubelski Związek Piłki Ręcznej, 9. Lubelski Okręgowy Związek Narciarski, 10. Lubelski Okręgowy Związek Sumo.

Klasyfikacja klubów: 1. KU AZS UMCS Lublin, 2. Agros Zamość, 3. Cement-Gryf Chełm, 4. MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, 5. ZTS Sokół Lublin, 6. MKS Lewart AGS Lubartów, 7. MKS Unia Hrubieszów, 8. KS AZS AWF Biała Podlaska, 9. ULKS Andros Puławy, 10. Wisła Puławy

Wyróżnienia specjalne: Monika Skinder (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski) i Waldemar Kołcun (trener i prezes MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski).