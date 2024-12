Odkrywanie sztuki kobiecej. Rozpoczyna się Festiwal Sztuki Kobiet Demakijaż

- „W tegorocznej edycji chcemy wkroczyć na nowe obszary tematyczne i wrócić do tych, którym przyglądałyśmy się w poprzednich odsłonach Festiwalu. Będziemy o nich opowiadać przede wszystkim poprzez filmowy język wyrazu ale także z wykorzystaniem muzyki czy tworzenia manualnego. Zapraszamy do wielu dyskusji o tym, jak kobieca sztuka może być otwierająca i jak przenika się z innymi opowieściami – z doświadczeniami związanymi z kolorem skóry, niepełnosprawnością, samostanowieniem” – zapowiadają organizatorzy.

Festiwal oficjalnie otworzy film „Tako rzecze Peaches”, który stanowi zapis drogi życiowej kanadyjskiej artystki Merrill Nisker. Zobaczymy też film „Nie jesteś sama”, gdzie bohaterkami są przyjaciółki i aktywistki. Z kolei produkcja „REAS” to kolektywne dzieło, w którym bohaterki tańczą i śpiewają o swojej więziennej przeszłości w Buenos Aires. Przed nami także kolejne festiwalowe spotkanie ze współczesną kinematografią z Wysp Karaibskich, czyli blok krótkich form przygotowany we współpracy z Hairouna Film Festival. Festiwal zamknie projekcja „Immortals”, gdzie w trzech rozdziałach śledzimy losy bohaterek i bohaterów po „rewolucji październikowej” w Iraku. W programie nie zabraknie także kilku bloków krótkich metraży z cyklu Let’s Start the Revolution. Wszystkie wydarzenia festiwalowe przeznaczone są dla osób od 16 roku życia.

Program tegorocznego Demakijażu przedstawia się następująco:

Piątek 13.12.2024

18:00 – 19:50 – Let’s Start The Revolution – Blok filmów krótkometrażowych I / Kino CK

20:00 – 21:45 – Film otwarcia: Tako rzecze Peaches [PJM] / Kino CK

22:00 – Matka Boska Rejwowa & Matka Boska Kapslokowa – Demakijaż Afterparty / Centralna.

Sobota 14.12.2024

12:00 – 14:00 – Warsztaty: SPLATANIE, makramowe kwietniki [obowiązują zapisy] / Sala Jasna CK

14:00 – 15:20 – Let’s Start The Revolution – Blok filmów krótkometrażowych II / Kino CK

15:30 – 16:45 – Spotkanie ze społecznością głuchych [PJM + tłum. na język polski] / Kino CK

17:00 – 19:15 – Nie jesteś sama – projekcja filmowa + spotkanie [PJM]

Gościnie: Karolina Domagalska, Justyna Wydrzyńska [Aborcyjny Dream Team]. Prowadzenie: Alina Synakiewicz, Kino CK

18:00 – 20:00 – Let’s Start The Revolution – Blok filmów krótkometrażowych III / Salon Syrena

19:30 – 21:00 – REAS – projekcja filmowa [wersja językowa: PL, EN, oryginalna wersja językowa: ES] / Kino CK

20:00 – Cudowne Lata & Ania Cringe – koncert / Bałagan.

Niedziela 15.12.2024

13:00 – 14:45 – Let’s Start The Revolution – Blok filmów krótkometrażowych IV / Kino CK

13:00 – 14:30 – Jak reagować na molestowanie w przestrzeni publicznej – Szkolenie 5D z Fundacją Feminoteka / Sala Jasna CK

15:00 – 16:00 – Czarny feminizm w Polsce – dyskusja [PJM]

Gościnie: Margaret Amaka Ohia-Nowak, Barbara Ijeoma Felix, Ewa Ekwa

Kino CK

16:00 – 17:00 – Karaibskie głosy – blok filmów krótkometrażowych z Hairouna Film Festival / Kino CK

17:00 – 18:40 – Let’s Start The Revolution – Blok filmów krótkometrażowych V / Kino CK

19:00 – 20:30 – Film zamknięcia: Immortals [PJM, wersja językowa: PL, EN, oryginalna wersja językowa: FA] / Kino CK

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Na warsztaty obow