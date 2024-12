50 implantów jodu w walce z rakiem. To pierwsze takie zabiegi w Lublinie

Brachyterapia implantami stałymi to nowa metoda leczenia raka gruczołu krokowego, którą wprowadzają lekarze z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Pierwsze dwa zabiegi przeprowadzono dziś i wczoraj (11 i 10 grudnia).

Metoda ma być skuteczniejszą i mniej inwazyjną alternatywą dla tradycyjnych metod leczenia, takich jak radioterapia czy operacja chirurgiczna.

– Brachyterapia ultra LDR, bo o takiej mówimy, czyli brachyterapia przy pomocy implantów stałych, pierwiastka promieniotwórczego jodu 125 jest metodą znaną i powszechnie uznawaną na całym świecie. Prowadzona jest w Stanach Zjednoczonych od 20-30 lat. Także jest to metoda nowoczesna z punktu widzenia naszego kraju. Jednak skuteczność tej metody jest oparta na badaniach klinicznych, które są prowadzone od wielu lat – mówi dr n. med. Paweł Cisek, kierownik Pracownik Brachyterapii COZL w Lublinie. – Metoda polega na w szczepieniu w znieczuleniu ogólnym lub w znieczuleniu podpajęczym około 50 implantów jodu. Zabieg jest jednorazowy, a aplikacja trwa godzinę do dwóch. Implanty są takimi maleńkimi ziarenkami średnicy 0,8 mm na 4,5 mm. One są nieodczuwalne dla pacjenta w żaden sposób. Jest ich dużo, rozmieszczone są równomiernie tak, aby pokryły wysoką dawką cały gruczoł krokowy i aby ta dawka w obrębie struktur sąsiednich była jak najniższa.

Brachyterapia ma być bardziej komfortowa, mniej inwazyjna i skuteczniejsza. – Leczenie jest zabiegiem małoinwazyjnym, porównywalnym inwazyjnością z biopsją przezkroczową gruczołu krokowego. Przeznaczona jest dla pacjentów z grupy chorych niskiego ryzyka nawrotu, także z wczesnym rakiem gruczołu krokowego. Implanty promieniują przez pięć okresów połowicznego rozpadu, czyli w praktyce prawie rok. Proces leczenia przebiega w pełnym komforcie dla pacjentów, dlatego że pacjenci przebywają w domu, we własnym środowisku. Wszystkie badania, które od się pojawiają lat, wskazują, że skuteczność miejscowa jest pomiędzy 90 a 100 proc. w pięcioletnim czasie od nawrotu wolnego od choroby raka gruczołu krokowego – przyznaje kierownik Pracowni Brachyterapii.

Jak podkreślają lekarze, metoda może być alternatywą dla dotychczasowych sposobów leczenia np. operacji chirurgicznych czy standardowej radioterapii lub uzupełnieniem leczenia w terapii tzw. skojarzonej zwłaszcza u pacjentów z bardziej zaawansowanym stadium choroby.

– W zależności od stadium, mamy dla pacjenta proponowane różne metody leczenia, także kojarzenie metod leczenia. We wczesnym raku gruczołu krokowego możemy stosować tę brachyterapię ultra LDR jako monoterapię, czyli jedyną metodę leczenia. W późniejszych stadiach zaawansowania stosujemy ją jako leczenie skojarzone zarówno z teleradioterapią jak i z hormonoterapią – tłumaczy dr Cisek.

Implanty są wszczepiane jednorazowo i nawet po zakończonej terapii i wyzdrowieniu pacjenta nie są usuwane. Po tym czasie nie pełnią żadnej dodatkowej funkcji, zabezpieczając przez nawrotem choroby, jednak jak podkreśla lekarz z COZL, skuteczność metody ma polegać na tym, aby chorobę wyleczyć i nie pozwolić na jej powrót.

– Dysponujemy nowoczesnymi technikami napromieniania, które umożliwiają nam podawanie bardzo wysokiej dawki promieniowania w bardzo ściśle określonym obszarze. Jednocześnie z opcją ochrony tych tkanek, które są dookoła tego obszaru, czyli najczęściej około guza nowotworowego – mówi dr hab. n. med. Anna Brzozowska, kierownik Centrum Radioterapii COZL – Efektem posiadania właśnie tak nowoczesnych technik napromieniania jest przede wszystkim wzrost skuteczności leczenia. Mamy bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o wyleczalność, o przedłużenie czasu przeżycia. A opcja ochrony tkanek otaczających daje nam to, że obserwujemy coraz mniej powikłań, mniej odczynów popromiennych, a to przekłada się na komfort i jakość życia pacjentów i to komfort życia pacjentów już po zakończonej radioterapii.

Terapia jest w pełni refundowana i już dostępna w lubelskiej klinice. Dwóch pierwszych pacjentów w wieku 60-70 lat przeszło już wszczepienie implantów. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest czwartym ośrodkiem w Polsce i jedynym w regionie, który wdrożył brachyterapię ultra LDR. Lekarze szacują, że z metody skorzysta około 100 pacjentów rocznie.