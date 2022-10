Szymon Szymonowicz z brązem MŚ do lat 23 w zapasach

Szymon Szymonowicz bronił brązu zdobytego na poprzednich MŚ. W walce o miejsce na najniższym stopniu podium przeciwnikiem młodego chełmianina był Gruzin Beka Melelashvili. Mistrzowski turniej rozgrywany jest w Pontevedrze, w Hiszpanii.

Dla zapaśnika Cementu-Gryfa to trzeci medal wywalczony w młodzieżowej imprezie. Przed rokiem, podczas MŚ również sięgnął po krążek. Z kolei, na początku obecnego sezonu, dołożył do kolekcji brązowy krążek z mistrzostw Europy, również w kategorii do lat 23.

Na matach w Hiszpanii Szymonowicz wygrał swoje walki w bardzo ładnym stylu. Zwycięską serię musiał przerwać w półfinale. Uległ w nim po zaciętej walce bardzo mocnemu Węgrowi Istvanowi Takacsemu.

W rywalizacji o miejsce na najniższym stopniu podium przeciwnikiem Polaka był Gruzin Beka Melelashvili. Nasz zapaśnik bardzo szubko poradził sobie z rywalem sprowadzając go do parteru. Szymonowicz był bardzo blisko rzutu nawet za cztery punkty. Skończyło się tylko na dwóch „oczkach” za sprowadzenie i dwóch za wózek. Przy wyniku 4:0, w drugiej rundzie, Gruzin otrzymał szansę w parterze. Chełmianin świetnie się obronił i utrzymał przewagę 4:1 do końca pojedynku. Obrona i mądrość taktyczna dały naszemu reprezentantowi upragniony brązowy krążek.