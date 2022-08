Tour de Pologne 2022: Pascal Ackermann wygrał czwarty etap, Sergio Higuita nadal na czele

We wtorek kolarze mieli do pokonania 180 km, a w tym liczne podjazdy, chociażby pod Hotel Arłamów. Tym razem od peletonu oderwała się piątka zawodników, a w tym gronie był Kamil Małecki (Lotto Soudal). Uciekinierzy walczyli o punkty na lotnych premiach Lotto i górskich PZU. W tej drugiej dobrze spisywał się właśnie Małecki, który dzięki temu do kolejnego etapu TdP przystąpi w koszulce lidera klasyfikacji górskiej.

Peleton cały czas zmniejszał straty i na 3 km przed końcem dopadł rywali. Wtedy na czoło wysunął się Zdenek Stybar (Quick-Step Alpha Vinyl). W międzyczasie doszło do wspomnianej kraksy, dlatego wydawało się, że Czech skorzystał z okazji i minie linię mety jako pierwszy. Jakieś 150 metrów przed końcem wyścigu Stybar dał się jednak dogonić i ostatecznie pierwszą lokatę wywalczył Pascal Ackermann (UAE Team Emirates). Na podium znaleźli się jeszcze: Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) i Jonathan Milan (Bahrain – Victorious). W pierwszej dziesiątce tym razem znalazło się miejsce dla Polaka – Stanisław Aniołkowski z reprezentacji Biało-Czerwonych był dziewiąty.

Trzeba jeszcze dodać, że mimo upadku Higuita utrzymał pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Jego wypadek miał miejsce w tzw. strefie ochronnej, dlatego przyznano mu ten sam czas co czołowej grupie. Efekt? Kolumbijczyk nadal prowadzi, a drugiego Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) wyprzedza o cztery sekundy. Z kolei nad trzecim Quintenem Hermansem (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) ma sześć sekund przewagi. Dzisiaj odbędzie się piąty etap z Łańcuta do Rzeszwa (178,1 km).