Tradycja i pasja, czyli czas na XXIX Święto Roweru w Lubartowie

To wielkie wydarzenie nie tylko dla samego Lubartowa, ale również całego województwa lubelskiego. Grupa pasjonatów z tego miasta po raz kolejny organizuje imprezę, która przyciąga mnóstwo pasjonatów dwóch kółek.

Do tego warto wspomnieć, że ma ona również charytatywny wymiar, bo w tym roku kolarze pojadą dla oddziału rejonowego Lubartowie Polskiego Czerwonego Krzyża. Nie zabraknie też wątków literackich, bo gościem specjalnym będzie Malwina Kowszewicz. To polska powieściopisarka i dziennikarka, która na swoim koncie ma już wiele poczytnych pozycji. W Lubartowie będzie można się zapoznać z jej najnowszą powieścią „Jej życie”.

Święto Roweru ruszy o godz. 8, a uczestnicy będą mieli do wyboru aż 7 tras. Wszystkie rozpoczynają się na ulicy Nowodworskiej. Najbardziej popularna trasa prowadzi do Kozłówki z powrotem przez Skrobów i liczy łącznie 17 km. Amatorzy bardziej profesjonalnej jazdy mogą spróbować swoich sił na trasie prowadzącej aż do Woli Przybysławskiej. W sumie do pokonania wówczas będzie aż 62 km. Pozostałe trasy liczą około 30 km. Na trasach można być do godz. 18, bo później uczestnicy przejadą ulicami Lubartowa w barwnym peletonie. Prowadzić go będzie Janusz Pożak, legenda lubartowskiego kolarstwa i człowiek, który ma na swoim koncie m.in. etapowy triumf w Tour de Pologne.

Udział w Święcie Roweru jest bezpłatny. Chęć uczestnictwa można zgłaszać m.in. poprzez stronę internetową imprezy, a także w dniu Święta Roweru w Biurze Zawodów. Każda osoba, która pokona chociaż jedną z tras otrzyma pamiątkową koszulkę. (kk)

W Lublinie też walczą

W weekend w lubelskim BikeParku odbędą się dwie duże imprezy. Sobota będzie przeznaczona dla miłośników rowerów BMX, którzy powalczą w Pucharze Polski. W niedzielę natomiast zostaną rozegrane mistrzostwa województwa lubelskiego w cross-country. Obie imprezy rozpoczną się o godz. 13.