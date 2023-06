XXIII edycja Pucharu Tymbarku na finiszu. W środę ruszają finały w Warszawie

Przed nami ostatni etap XXIII edycji Pucharu Tymbarku. W finałach ogólnopolskich w Warszawie zagrają najlepsze drużyny z kategorii wiekowych U-10 i U-12 dziewcząt oraz chłopców z każdego województwa. Rozgrywki rozpoczną się 14 czerwca na obiekcie stołecznego Hutnika, a zakończą 16 czerwca meczami o pierwsze miejsce na stadionie PGE Narodowym.

Finaliści Pucharu Tymbarku przeszli długą drogę, by zakwalifikować się do fazy ogólnopolskiej. Rywalizację rozpoczęli od etapów gminnych i powiatowych, a w maju o wymarzony awans grali w finałach wojewódzkich. Wymarzony, bo nagroda główna w turnieju jest jedyna w swoim rodzaju – to spotkanie z piłkarzami reprezentacji Polski, a także wyjazd na jeden z jesiennych meczów kadry w Warszawie.

Dodatkowa atrakcja to możliwość występu na płycie głównej stadionu PGE Narodowego, którą otrzymają uczestnicy meczów o pierwsze miejsce (w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców). Kto jeszcze może liczyć na taki przywilej? Oprócz finalistów Pucharu Tymbarku, na murawie najważniejszego obiektu piłkarskiego w kraju występują wyłącznie piłkarze kadry narodowej oraz finaliści Pucharu Polski. Podczas rozgrywek można więc przeżyć naprawdę wyjątkowe chwile, które pozostaną w pamięci uczestników na długie lata.

Kto będzie reprezentował w Warszawie województwo lubelskie? W finałach regionalnych najlepsze okazały się być zespoły Szkoły Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej (chłopcy, U-12), drużyna z Bystrzejowic (dziewczęta, U-12), Czarno Zieloni (U-10, chłopcy) i zespół Unii Grabów Leopoldów (U-10, dziewczęta).

– Chłopcy od zwycięstwa w finałach wojewódzkich nie żyją niczym innym, jak tylko Pucharem Tymbarku. Ich rodzice również są bardzo podekscytowani. Tak bardzo zaangażowali się w wydarzenie, że do Warszawy przyjedzie z nami duża grupa kibiców, a wśród nich rodzeństwo czy dziadkowie naszych zawodników, a nawet dyrekcja szkoły. Przeżywamy wspaniałą przygodę. Liczę, że zajmiemy co najmniej ósme miejsce. To nasz realny cel, a wymarzony to oczywiście zwycięstwo w całym turnieju – powiedział Mirosław Tarkowski, trener drużyny Czarno Zieloni.

– W drużynie widać nastrój wyczekiwania, ale i niepewności przed finałami ogólnopolskimi. To są młode dziewczynki, więc bardzo przeżywają wyjazd do Warszawy. Ja na finałach ogólnopolskich już byłem, prowadziłem drużynę na tym etapie sześć lat temu, dlatego wiem czego się spodziewać. Dziewczęta, które wówczas trenowałem do tej pory wspominają Puchar Tymbarku, mówią o nim jak o sportowej przygodzie życia. W Warszawie poprzeczka będzie zawieszona wysoko, ale na boisku wszystko może się zdarzyć. Nie mamy jednak żadnych oczekiwań, jedziemy licząc na świetną zabawę – powiedział z kolei Gustaw Serafin, trener Unii Grabów Leopoldów.

Finały ogólnopolskie Pucharu Tymbarku rozpoczną się oficjalnym otwarciem na stadionie Hutnika Warszawa, 14 czerwca o godz. 9. Podczas uroczystości odbędzie się pokaz sztuczek piłkarskich przygotowany przez finalistę programu „Mam Talent” Łukasza Chwieduka. Ponadto koncert zagra raper Mezo, twórca oficjalnego hymnu Pucharu Tymbarku.

15 czerwca rozgrywki będą kontynuowane na obiekcie Hutnika, a wielki finał na PGE Narodowym zaplanowano na 16 czerwca. Cztery decydujące mecze będzie można śledzić na żywo od godz. 9.15 na TVP Sport oraz portalu sport.tvp.pl.