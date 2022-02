Z Siwej Doliny do Pekinu. Przedstawicielka Lubelskiego na igrzyskach

To, że w województwie lubelskim udało się wychować zawodniczkę, która należy do szeroko rozumianej czołówki światowej w biegach narciarskich jest ewenementem. Tak się jednak szczęśliwie złożyło, że Skinder trafiła na wspaniały czas w historii Tomaszowa Lubelskiego, gdzie grupa fanatyków rozwinęła miejscowy ośrodek w Siwej Dolinie do rangi jednego z najlepszych centrów narciarskich w Polsce. I nagle okazało się, że MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski też może być czołowym klubem w kraju, chociaż miejscowi działacze nie mają do dyspozycji tylu śnieżnych dni, co ich koledzy w górach.

Chęci i sukcesy

– Na rynku funkcjonujemy już od ponad 20 lat. Sam zresztą zakładałem ten klub. Zaczęło się od tego, że miałem pomagać trenerowi z Ukrainy, który miał do nas przyjechać. Ostatecznie on nie dojechał, a ja zostałem z tym sam. Miałem mnóstwo chęci, a z czasem pojawiły się pierwsze sukcesy. Na początku cieszyliśmy się miejsc w drugiej dziesiątce, a teraz momentami jesteśmy rozczarowani srebrnym medalem. Doświadczenie piłkarskie pomogło mi w treningu, bo korzystałem z niego w pracy szkoleniowej. Starałem się również wprowadzać nowatorskie metody, takie jak letnie treningi na wrotkach szybkich. Monika Skinder w tej dyscyplinie jeździła nawet na mistrzostwa Europy w Portugalii. Wrotki pozwalają nam rozpocząć bardzo wcześnie proces szkolenia. Cały czas staramy się też stworzyć jak najlepszą infrastrukturę do uprawiania narciarstwa biegowego. Zwieńczeniem tego jest fakt, że w strategii rozwoju województwa lubelskiego znalazł się ośrodek narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim – wspominał Waldemar Kołcun, trener, który oszlifował talent Moniki Skinder.