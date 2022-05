Arged Malesa Ostrów - Motor Lublin. Lider PGE Ekstraligi na prowadzeniu 20:34 [relacja na żywo]

Bieg 11.

Matias Nielsen

Maksym Drabik

Oliver Berntzon

Mikkel Michelsen

Bieg 10. - 4:2 (24:36)

Wiktor Lampart 0

Oliver Berntzon (z/z) 3

Dominik Kubera (z/z) 2

Matias Nielsen 1

Berntzon wyszarpał sobie prowadzenie, a na wyjściu z pierwszego łuku dołączył do niego Nielsen. Drugi z nich stracił jednak pozycję na rzecz napędzonego Kubery. Pierwsza drużynowa wygrana Ostrowa.

Bieg 9. - 2:4 (20:34)

Oliver Berntzon 0

Mikkel Michelsen 3

Tomasz Gapiński 2

Mateusz Cierniak 1

Michelsen pewnie wyszedł spod taśmy, a Cierniak prześlizgnął się przy krawężniku. Gospodarze zaspali i musieli gonić. Junior Motoru musiał odganiać się do Gapińskiego i na ostatnim okrążeniu pękł.

Rezerwa zwykła: Mateusz Cierniak za Mateusza Tudzieża.

Bieg 8. - 1:5 (18:30)

Jarosław Hampel 3

Chris Holder 1

Maksym Drabik 2

Jakub Krawczyk 0

Hampel bardzo inteligentnie wypchnął Holdera i zrobił miejsce dla Drabika. Ale Australijczyk daleki był od poddania się. Cały czas nękał Drabika, ale ten skutecznie się obronił.

===

Przerwa na kosmetykę toru.

===

Bieg 7. - 3:3 (17:25)

Mateusz Cierniak 1

Tomasz Gapiński 0

Maksym Drabik (z/z) 2

Oliver Berntzon 3

Bardzo ciasno na pierwszym łuku. Ostrowianie zablokowali gości i jechali na przedzie. Drabik jechał za Gapińskim i szukał okazji do ataku. Niesamowity pech - na ostatnim okrążenu Gapiński miał defekt.

Bieg 6. - 3:3 (14:22)

Chris Holder 3

Dominik Kubera 2

Jakub Krawczyk 0

Mikkel Michelsen 1

Holder przytrzymał "kredę" i wysunął się na czoło stawki. Krawczyk jechał przed Michelsenem, ale łatwo dał się ograć Duńczykowi. Lider gospodarzy wjechał na metę z dużą przewagą nad rywalami.

Rezerwa zwykła: Dominik Kubera za Mateusza Tudzieża.

Rezerwa taktyczna: Jakub Krawczyk za Sebastiana Szostaka.

Bieg 5. - 2:4 (11:19)

Tomasz Gapiński (z/z) 2

Jarosław Hampel 3

Matias Nielsen 0

Maksym Drabik 1

Lublinianie bardzo dobrze wyszli ze startu, ale w to wszystko wmieszał się najpierw Gapiński, a potem Nielsen. Drabik spadł na ostatnią pozycję i to go podrażniło. Trzymał się blisko krawężnika i wyprzedził Nielsena na trasie.

===

Przerwa na kosmetykę toru.

===

Bieg 4. - 2:4 (9:15)

Jakub Krawczyk 0

Maksym Drabik 3

Tomasz Gapiński 2

Wiktor Lampart 1

Bez przeszkód na prowadzenie wyjechał Drabik. Jego kolega z drużyny chciał do niego dołączyć - z ostatniego miejsca Lampart wskoczył na trzecią pozycję. Gapiński był naprawdę blisko wyrwania zwycięstwa, zabrakło mu dosłownie kilku metrów.

Bieg 3. - 1:5 (7:11)

Jarosław Hampel (z/z) 3

Matias Nielsen 1

Dominik Kubera 2

Chris Holder 0

Zaciętą walkę z Hampelem i Kuberą stoczył Nielsen, który atakował z każdej możliwej strony. Jednak mimo tego, duet gości pojechał mądrze parą i dojechał na czele stawki.

Rezerwa zwykła: Dominik Kubera za Mateusza Tudzieża.

===

Przerwa na kosmetykę toru.

===

Bieg 2. - 3:3 (6:6)

Sebastian Szostak 0

Wiktor Lampart 2

Jakub Krawczyk 3

Mateusz Cierniak 1

Świetnie spod taśmy wystrzelił Krawczyk, a za nim szybko znaleźli się żużlowcy gości. Lampart już na pierwszym okrążeniu starał się atakować rywala, ale bezskutecznie. Z tyłu Szostak czaił się na Cierniaka i niewiele mu zabrakło do szczęścia.

Bieg 1. - 3:3

Mikkel Michelsen 2

Oliver Berntzon 0

Jarosław Hampel 1

Chris Holder (z/z) 3

Ostrowianie przeszkodzili sobie na starcie. Najlepiej spod taśmy ruszył Michelsen, a Holder poradził sobie na trasie z Hampelem. Australijczyk miał chrapkę na "trójkę"- na ostatnich metrach on i Duńczyk obaj wjechali niemal równo na metę. Po analizie powtórek sędzia przyznał zwycięstwo zawodnikowi Ostrowa.