Dwa miejsca na podium Tauron SEC w Gustrow dla Polaków. W stawce Mikkel Michelsen

Zwycięzca tej odsłony rywalizacji, czyli Janusz Kołodziej, uzbierał w sumie 15 punktów. Zaliczył tylko jedną wpadkę, kiedy to w swoim drugim starcie dojechał do mety za plecami Daniela Bewleya, Patryka Dudka i Piotra Pawlickiego.

To właśnie zawodnik Fogo Unii Leszno, obok Duńczyka Leona Madsena, awansował bezpośrednio do finału tej imprezy. Stawkę uzupełnili jeszcze wspomniany już żużlowiec z Wielkiej Brytanii oraz Patryk Dudek. W barażach odpadli za to Mikkel Michelsen, kapitan Motoru Lublin (który zajął finalnie piątą pozycję z dorobkiem 11 punktów), oraz Francuz David Bellego.

W klasyfikacji generalnej na pierwsze miejsce wskoczył Janusz Kołodziej, który po dwóch rundach ma 29 punktów. O 3 "oczka" mniej ma Patryk Dudek, a po 25 punktów zgromadzili dwaj Duńczycy – Mikkel Michelsen i Leon Madsen. Trzecia runda Tauron SEC odbędzie się 3 września w Łodzi, a następna 23 września w czeskich Pardubicach.