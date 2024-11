Dziś wieczorem rusza sprzedaż karnetów na mecze Orlen Oil Motoru Lublin w nowym sezonie

Sprzedaż abonamentów na domowe mecze mistrzów Polski ruszy dzisiaj wieczorem o godzinie 20.25 na platformie Eventim.pl. W sprzedaży znajdą się karnety na miejsca nienumerowane (normalne, ulgowe oraz dziecięce) oraz numerowane na Trybunie Głównej). Jedna osoba może zakupić maksymalnie cztery karnety.

W porównaniu do poprzedniej sprzedaży abonamentów zaszła jedna, ale bardzo istotna zmiana. Wejściówki na mecze Orlen Oil Motoru będzie mógł nabyć każdy, bo zrezygnowano z opcji przedsprzedaży dla karnetowiczów z poprzedniego sezonu, którzy mieli pierwszeństwo zakupu. A to oznacza, że batalia o zakup wejściówek będzie zapewne tak zażarta jak niektóre mecze w tym sezonie na torze przy alejach Zygmuntowskich.

– Historia dzieje się na naszych oczach. Razem z Tobą wygrywaliśmy i podnosiliśmy się z trudnych sytuacji. Razem z Tobą cztery razy z rzędu dotarliśmy do finału PGE Ekstraligi. Wierzymy, że w kolejnym sezonie nadal będziemy wspólnie tworzyć piękne widowiska przy Z5. Atmosfera pełna emocji, prędkości i adrenaliny to to, co lubimy najbardziej. Kupując karnet na sezon 2025, stajesz się częścią tej drużyny. Walcz z nami o każdy centymetr toru i wspólnie napiszmy kolejny rozdział tej historii – zachęca mistrz Polski w wydanym komunikacie.

Warto też zaznaczyć, że dzisiejsza sprzedaż obejmuje tylko mecze fazy zasadniczej. Na fazę play-off prowadzona będzie oddzielna sprzedaż, ale tym razem posiadacze karnetów będą mieć pierwszeństwo w zakupach.

CENY KARNETÓW NA MECZE ORLEN OIL MOTORU W FAZIE ZASADNICZEJ

Karnet normalny – 450 PLN

Karnet ulgowy – 380 PLN

Karnet dziecięcy – 200 PLN

Karnet Trybuna Główna – 800 PLN

Karnet ulgowy dotyczy młodzieży uczącej się, studentów do 26 roku życia, emerytów i rencistów oraz osoby niepełnosprawne. Z kolei karnet dziecięcy dotyczy dzieci od 3 lat do końca szkoły podstawowej.