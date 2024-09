Finał PGE Ekstraligi czas zacząć. Orlen Oil Motor Lublin w niedzielę jedzie do Wrocławia

Ekipa z Wrocławia w środę wreszcie rozegrała drugie spotkanie półfinałowe z ebut.pl Stalą Gorzów. Bez większych problemów wygrała 50:40 (96:84 w dwumeczu) i znowu będzie miała okazję powalczyć z „Koziołkami” o złoty medal.

– Wielka radocha, chłopaki zafundowali nam świetnie widowisko i pojechali na miarę oczekiwań. Cieszę się niezmiernie, że jesteśmy w finale. Mamy napięty terminarz, w piątek SGP 2, w sobotę SGP, a w niedzielę pierwszy finał, zobaczymy czy uda się wcisnąć jakiś trening. Nie będziemy faworytem, ale to dobrze. Koncentrujemy się na tym, żeby odjechać dwa dobre spotkania – przekonuje Dariusz Śledź.

Lublinianie też w najbliższych dniach nie będą narzekali na nudę, bo Wiktor Przyjemski powalczy o tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów. Finałowe zmagania SGP 2 odbędą się w Toruniu i rozpoczną się o godz. 19. Najlepszy junior PGE Ekstraligi broni pierwszej pozycji, a jego klubowy kolega Bartosz Bańbor spróbuje wskoczyć na podium. Na razie jest piąty ze stratą pięciu punktów do trzeciej lokaty.

Wracając do rywalizacji klubowej pomiędzy ekipami z Lublina i Wrocławia. W rundzie zasadniczej „Koziołki” okazały się minimalnie lepsze od rywali. Na stadionie przy Al. Zygmuntowskich gospodarze wygrali 50:40. We Wrocławiu było za to 49:41 na korzyść miejscowych. W 2023 roku Betard Sparta potrafiła wygrać w Lublinie 46:44, ale przegrała przed własną publicznością 41:49. Obie ekipy spotkały się wówczas w finale. Wrocławianie mieli jednak wtedy spore problemy z kontuzjami i zostali całkowicie rozbici. Przegrali w gościach 39:51, a u siebie jeszcze wyżej, bo 35:55. Drużyny walczyły o złoty medal także w 2021 roku. Wtedy to podopieczni trenera Śledzia byli górą.

Rewanż zostanie rozegrany w sobotę, 5 października w Lublinie (również godz. 19.15).

Awizowane składy:

Orlen Oil Motor Lublin: 1. Dominik Kubera, 2. Jack Holder, 3. Fredrik Lindgren, 4. Mateusz Cierniak, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Wiktor Przyjemski, 7. Bartosz Bańbor.

Betard Sparta Wrocław: 9. Artiom Łaguta, 10. Daniel Bewley, 11. Bartłomiej Kowalski, 12. Francis Gusts, 13. Maciej Janowski, 14. Marcel Kowolik, 15. Jakub Krawczyk.