Koniec pięknej serii zwycięstw Orlen Oil Motoru Lublin

Orlen Oil Motor Lublin jechał na Motoarenę w Toruniu z zamiarem 22. zwycięstwa z rzędu w PGE Ekstralidze i wyrównania rekordu Unii Leszno z 1996 roku. Przed meczem można było jednak wyczuć napięcie o czym świadczyła chociażby wypowiedź trenera ekipy z Lublina. – Wydaje się, że tor jest bardzo dobrze przygotowany. Czy bije ode mnie spokój? Jak każdy przejmuje się nadchodzącymi zawodami i chcę by każdy z zawodników pojechał jak najlepiej. Nie patrzymy, przynajmniej ja, na to, że możemy dzisiaj wyrównać rekord Unii Leszno w postaci 22. zwycięstw. Przede wszystkim chcemy objechać fajne spotkanie – powiedział przed meczem na antenie Canal Plus Sport Maciej Kuciapa, trener Motoru.

Już pierwsze biegi pokazały, że „Koziołkom” o wygraną będzie bardzo trudno. Po dwóch remisowych biegach Apator w kolejnej gonitwie wygrał 4:2. Lublinianie odpowiedzieli w biegu piątym podwójną wygraną i od razu wyszli na dwupunktowe prowadzenie. – Nigdy nie lubiłem jeździć na tym torze. Na razie jest „remisowo”, a spodziewaliśmy się, że do tego momentu będzie lepiej. Za nami dużo rozmów o ustawieniach, ale idziemy cały czas do przodu – powiedział na antenie Canal Plus Sport Wiktor Przyjemski. Jak się jednak okazało to nie Motor wrzucił później wyższy bieg, ale Apator. W dziewiątej gonitwie gospodarze wygrali 5:1 i wyszli na prowadzenie 28:26. A w biegu 11. powtórzyli ten wyczyn i sensacja zaczęła wisieć w powietrzu. Kolejne dwa biegi zakończyły się remisami i wszystko miało wyjaśnić się w biegach nominowanych. I już w pierwszym z nich Apator mógł przypieczętować wygraną, ale Jack Holder jadąc na 3:3 przedłużył jeszcze nadzieje mistrzom Polski. Ostatni bieg to już jednak popis ekipy z Torunia. Emil Safutdinow, który w całym meczu jechał kapitalnie wytrzymał „ciśnienie” i przywiózł trzy punkty zapewniając swojej drużynie zwycięstwo nad liderem PGE Ekstraligi. Orlen Oil Motorowi jako pocieszenie pozostał za to punkt bonusowy.

KS Apator Toruń – Orlen Oil Motor Lublin 48:42

Apator: 9. Patryk Dudek 11+1 (3,2,3,2*,1) * 10. Robert Lambert 10+3 (3,1*,2*,1*,3) * 11. Wiktor Lampart 2 (0,0,0,2) * 12. Paweł Przedpełski 7 (1,1,2,3,0) * 13. Emil Sajfutdinow 13 (3,3,2,2,3) * 14. Antoni Kawczyński 3+1 (2,0,1*) * 15. Krzysztof Lewandowski 2+2 (1*,0,1*) * 16. Oskar Rumiński – nie startował.

Orlen Oil Motor: 1. Dominik Kubera 7+1 (2,2,1,1,1*) * 2. Jack Holder 6+1 (0,1*,0,3,2) * 3. Fredrik Lindgren 11+2 (1*,2*,3,3,2) * 4. Mateusz Cierniak 4+1 (1*,3,0,0) * 5. Bartosz Zmarzlik 8 (2,3,3,0,0) * 6. Wiktor Przyjemski 6 (3,2,1) * 7. Bartosz Bańbor 0 (0,0,0) * 8. Bartosz Jaworski – nie startował.

Bieg po biegu