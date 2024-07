Mistrz znów wygrywa. Orlen Oil Motor Lublin lepszy od Krono-Plast Włókniarza Częstochowa [zdjęcia]

– Przeżywaliśmy porażkę w Toruniu, bo chcieliśmy wygrać. Nadal twierdzę, że Apator to drużyna na strefę medalową. Byliśmy tam za wolni więc nie pozostało nam nic innego jak wyciągnąć wnioski i walczyć dzisiaj o wygraną - powiedział przed meczem przed kamerami Eleven Sports Maciej Kuciapa, trener Motoru. - Włókniarz jest trudnym rywalem i o tym wiemy. Dlatego podejdziemy do tego meczu w pełni skoncentrowani – dodał.

Piątkowy mecz od samego początku był bardzo emocjonujący, ale ze względu na wydarzenia na torze, których kibice nie lubią oglądać po 45 minutach odbyły się ledwie cztery biegi. Już w pierwszej gonitwie mieliśmy upadek. Mikkel Michelsen wygrał start, a Dominik Kubera tuż po starcie najechał na Jacka Holdera. Ten upadł i bieg został przerwany. Australijczyk na szczęście wstał o własnych siłach. W powtórce najlepszy okazał się „Domin” wyprzedzając byłego żużlowca Orlen Oil Motoru. W biegu drugim niespodziankę sprawił Kajetan Kupiec, który przedzielił parę świeżo upieczonych młodzieżowych mistrzów świata w jeździe w parach – Wiktora Przyjemskiego i Bartosza Bańbora. Natomiast w biegu trzecim figla spłatała taśma i znów kibice musieli uzbroić się w cierpliwość. A po chwili przerwy obejrzeli kapitalną walkę Bartosza Zmarzlika z Leonem Madsenem. Wydawało się, że lider Motoru po pojedynku „na noże” przywiezie „trójkę”, ale Duńczyk napędził się na ostatniej prostej i wygrał bieg „rzutem na taśmę”.

W biegu czwartym doszło do kolejnego upadku. Tym razem zaliczyli go Kacper Woryna i Kupiec. Pierwszy z żużlowców gości szybko się pozbierał, ale drugiego toru przy al. Zygmuntowskich zabrała karetka. Wstępne oględziny wykazały u zawodnika z Częstochowy uraz kolana, ale bez urazu kostnego. W trzyosobowej powtórce charakter pokazał Woryna, który w walce ze Mateuszem Cierniakiem i Wiktorem Przyjemskim wyszarpał remis i przed pierwszą kosmetyką toru Orlen Oil Motor Lublin prowadził 14:10.

W biegu piątym znów było 3:3, a w kolejnym Bartosz Zmarzlik stoczył kapitalną, i co najważniejsze, zwycięską walkę z Mikkelem Michelsenem. A chwilę później znów „pokaz mocy” dał Leon Madsen przywożąc „trójkę” i uratował gościom kolejny remis. W ósmej gonitwie Zmarzlik i Przyjemski przywieźli pierwsze podwójne zwycięstwo dla gospodarzy i Motor zrobił tym samym duży krok w kierunku pewnego zwycięstwa (29:19). Jednak w chwilę później jadący jako rezerwa taktyczna Madsen do spółki z Michelsenem pokonali Kuberę i Cierniaka i przewaga Orlen Oil Motoru zmalała do ośmiu „oczek”. Rewanż na Duńczyku z Krono-Plast Włókniarza w 10. biegu wziął Fredrik Lindgren prezentując fenomenalną jazdę, za którą zebrał burzę braw od lubelskich kibiców.

Bieg 11. mógł zamknąć emocje w spotkaniu w przypadku okazałej zdobyczy punktowej gospodarzy. Tymczasem częstochowskie Lwy pokazały w nim kły i przywiozły podwójne zwycięstwo, co przedłużyło emocje w piątkowym spotkaniu aż do biegów nominowanych. A już w pierwszym z nich Kubera i Przyjemski zdobyli cztery punkty i stało się jasne, że miejscowi wygrają spotkanie. Na „deser” Madsen okazał się lepszy od Zmarzlika i ostatecznie lubelskie „Koziołki” wygrały 48:42, a w dwumeczu 99:81.

Orlen Oil Motor Lublin – Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 48:42

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera 8+1 (3,1*,2,1,1) * 10. Mateusz Cierniak 4 (2,2,0,0,-) * 11. Jack Holder 5 (1,0,1,3) * 12. Fredrik Lindgren 7+1 (1*,3,3,0,0) * 13. Bartosz Zmarzlik 12+1 (2,3,2*,3,2) * 14. Wiktor Przyjemski 10 (3,1,3,3) * 15. Bartosz Bańbor 2 (1,1,d) * 16. Bartosz Jaworski nie startował.

Krono-Plast Włókniarz: 1. Mikkel Michelsen 10+1 (2,2,1,3,1*,1) * 2. Maksym Drabik 2 (0,0,-,2,0) * 3. Mads Hansen 1+1 (0,1*,0,-) * 4. Kacper Woryna 10+1 (3,2,1,2*,2) * 5. Leon Madsen 16 (3,3,3,2,2,3) * 6. Kajetan Kupiec 2 (2,u/-,-) * 7. Kacper Halkiewicz 0 (0,0,-) * 8. Bartosz Śmigielski 1 (0,1).

Bieg po biegu