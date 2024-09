Orlen Oil Motor Lublin poznał rywala w walce o finał fazy playoff

Lublinianie w niedzielny wieczór nie dali szans osłabionym brakiem Jarosława Hampela zielonogórzanom. Oto co powiedzieli po meczu jego bohaterowie

Jacek Ziółkowski, menedżer Orlen Oil Motoru

– Mecz był pod naszą kontrolą, bo wynik pierwszego meczu ustawił nas w świetnej sytuacji. W kolejnych biegach nasza przewaga rosła. Choć nie wszystkie biegi wygraliśmy, a część z nich była ciekawa to finalnie nasz dorobek urósł do 58 punktów, a to jest dużo

Fredrik Lindgren

– W pierwszym spotkaniu w Zielonej Górze zbudowaliśmy dużą przewagę i w rewanżu od samego początku kontrolowaliśmy wynik. Jesteśmy w półfinale i bardzo się z tego cieszę. Jeśli mamy zdobyć złoto musimy pokonać każdego. Wobec tego nie ma większego znaczenie z kim pojedziemy w półfinale.

Bartosz Zmarzlik

– Bardzo pozytywne odczucia po tym spotkaniu. Mieliśmy cel wygrać wysoko. Zrealizowaliśmy go i bardzo się cieszymy. Byłem zadowolony ze swojej jazdy, a w dwóch ostatnich biegach dawno nie czułem tego uczucia. Na żużlu nigdy nie ma łatwo, przed nami półfinały.

Wiktor Przyjemski

– Nie był to łatwy mecz. Zwycięstwo w pierwszym biegu, a potem dwie „jedynki”. Nie ukrywam, że liczyłem na nieco więcej, ale przeciwnik pokazał się z dobrej strony. W kolejnych biegach było mi ciężko. Walczyłem z mocnymi rywalami, ale z nimi też trzeba nauczyć się wygrywać. Ciężko mi było wyprzedzać, ale mam nadzieję, że w kolejnych występach będzie lepiej, choć jestem zadowolony.

Apator Toruń będzie rywalem Orlen Oil Motoru w walce o finał. Co warte podkreślenia w niedzielę niemal do samego końca ważyły się losy ostatniego półfinalisty. Ostatecznie został nim Apator, który co prawda miał taki sam bilans porażki w meczu ćwierćfinałowym co GKM ZOOleszcz Grudziądz, ale o roli „lucky losera” zadecydowało wyższe miejsce Apatora po fazie zasadniczej.

Pierwszy mecz półfinałowy pomiędzy ekipą z Torunia, a mistrzami Polski zaplanowano na niedzielę ósmego września o godzinie 16.30. Rewanż w Lublinie odbędzie się w piątek 13 września o godzinie 19.30. Oba mecze pokaże Eleven Sports 1.

W drugim półfinale ebut.pl Stal Gorzów zmierzy się z Betard Spartą Wrocław (ósmy września 19.15 i 15 września o tej samej porze).