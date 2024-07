Para żużlowców Orlenu Oil Motor Lublin powalczy dziś w pierwszym półfinale Speedway of Nations

Speedway of Nations to bardzo specyficzne zawody. Menedżerowie każdej z reprezentacji zgłaszają do nich trzech przedstawicieli – dwóch podstawowych i jednego rezerwowego, a zawodnicy poszczególnych nacji rywalizują ze sobą w parach.

Trener polskiej drużyny Rafał Dobrucki zadecydował, że o sile naszej drużyny decydować ma najlepszy żużlowiec świata i oczywiście przy tym lider Orlen Oil Motoru Lublin Bartosz Zmarzlik. Jego partnerem do walki o tytuł będzie klubowy kolega – Dominik Kubera, a rola rezerwowego przypadła Maciejowi Janowskiemu.

We wtorek wieczorem rozegrany będzie pierwszy półfinał, którego Polacy będą zdecydowanym faworytem. Zmarzlikowi i Kuberze motywacji na pewno nie zabraknie. Tym bardziej, że w niedzielę w PGE Ekstralidze wraz z kolegami doznali pierwszej w tym sezonie porażki ulegając na wyjeździe KS Apatorowi Toruń. Obaj żużlowcy „Koziołków” nie zaimponowali formą, a już całkowitym szokiem było to, że Zmarzlik w dwóch biegach nie zdołał wywalczyć choćby punktu. Ten mecz to już jednak przeszłość i teraz Polacy muszą się skupić na innym zadaniu czyli awansie do finału, który zaplanowano na sobotę. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Biało-Czerwoni walczą głównie o prestiż, bo jak podał portal interia sport pl. za wygraną w wielkim finale zwycięzcy otrzymają 37,5 tysiąca euro i jest to kwota do podziału.

Zmarzlik i spółka są głównymi faworytami do awansu (wywalczą go trzy ekipy). Najgroźniejszymi rywalami „na papierze” wydają się Szwedzi dowodzeni przez innego zawodnika Orlen Oil Motoru Fredrika Lindgrena.

Wtorkowy półfinał Speedway of Nations rozpocznie się o godzinie 20. Dzień później o tej samej porze o finał powalczą: Australijczycy, Duńczycy, Amerykanie, Czesi, Łotysze, Słoweńcy i Norwegowie. Zawody można oglądać na platformie MAX.

AWIZOWANE SKŁADY NA I PÓŁFINAŁ sPEEDWAY OF NATIONS

Polska

Dominik Kubera Bartosz Zmarzlik (kapitan) Maciej Janowski

Finlandia

Jesse Mustonen (kapitan) Antti Vuolas Otto Raak

Francja

David Bellego (kapitan) Steven Goret Mathias Tressarieu

Niemcy

Kai Huckenbeck (kapitan) Norick Bloedorn Erik Riss

Szwecja

Fredrik Lindgren (kapitan) Jacob Thorssell Oliver Berntzon

Ukraina

Stanisław Melnyczuk (kapitan) Marko Lewiszyn

Włochy

Paco Castagna (kapitan) Nicolas Covatti Nicolas Vicentin

Awans wywalczą trzy najlepsze drużyny

Młodzież powalczy w piątek

W Manchesterze swoje umiejętności zaprezentują także potencjalnie najlepsi żużlowcy świata w perspektywie najbliższych kilku lat. Powołania do reprezentacji Polski na Speedway of Nations 2 otrzymali Wiktor Przyjemski i Bartosz Bańbor. Dwójka z Orlen Oil Motoru wraz z Jakubem Krawczykiem będą w piątek bronić tytułu sprzed roku. W sezonie 2023 finał SoN2 odbywał się w Rydze. Polacy w składzie z Mateuszem Cierniakiem, Wiktorem Przyjemskim i Bartłomiejem Kowalskim stanęli na najwyższym stopniu, pokonując w finale Duńczyków.