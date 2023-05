Pewna i przekonująca wygrana. Platinum Motor Lublin - Zooleszcz GKM Grudziądz 55:35

Czterech domowych spotkań potrzebowali kibice przy Zygmuntowskich by uniknąć zawirowań pogodowych. Tym razem słoneczne niebo dopisywało w stolicy województwa lubelskiego od samego rana. Idealną żużlową aurę postanowili godnie uczcić żużlowcy mistrza Polski.

Początek mógł zapowiadać wyrównaną rywalizację. W szeregach gości szczególnie zaimponował Max Fricke, który pokonał zarówno Bartosza Zmarzlika jak i Fredrika Lindgrena w biegu trzecim. Podobnie młodzieżowcy godnie walczyli w starciu z lubelską parą. Ostatecznie po pierwszej serii na tablicy wyników widniało 14:10.

Świetnie zawody rozpoczął Mateusz Cierniak. Mistrz świata juniorów po dwóch startach miał na swoim koncie komplet „oczek”. Najpierw wygrał gonitwę juniorską, a później po fantastycznej walce zostawił w pokonanym polu Gleba Czugunowa. Ostatecznie przywiózł dla drużyny dziewięć punktów. Potwierdził tym samym kto jest najlepszym rajderem u-21 na świecie.

Im więcej wyścigów obejrzeli jednak kibice, tym bardziej widoczne były różnice w obu zespołach. Jedynym, który równorzędnie był w stanie ścigać się w Lublinie był Max Fricke. Australijczyk miał fantastycznie przygotowany motocykl, wygrywał starty, a na trasie był nienaganny. Pokonał go dopiero Zmarzlik w gonitwie ósmej. Po niej przewaga wzrosła już do dziesięciu oczek.

Chwilę grozy przeżyli za to kibice Nickiego Pedersena. Ten próbując atakować Jarosława Hampela, stracił panowanie nad motocyklem i odbił się od dmuchanej bandy. Szczęśliwie udało mu się utrzymać na maszynie. Niestety, biegu już nie ukończył, przez co oddał pole Kacprowi Grzelakowi. Występ wychowanka Ostrovii wypadł na pewno lepiej niż ten z Cellfast Wilkami Krosno, ale dalej były to punkty zdobywane głównie na juniorach gości.

O swoich problemach z początku sezonu zdawał się już nie pamiętać Jarosław Hampel. Kapitan "Koziołków" notował świetne momenty startowe, a na trasie pewnie prowadził motocykl. Widocznie odzyskał pewność siebie, która będzie nieocenioną wartością dodaną na kluczowe momenty tego sezonu. Ogromne wsparcie, jak od wielu lat, okazali kibice przy Zygmuntowskich. Przez cały mecz prowadzili głośny doping, a po defekcie Cierniaka w trzynastej odsłonie głośno skandowali jego nazwisko.

Przed biegami nominowanymi niejasne pozostawało już tylko to jak okazałe będzie zwycięstwo żółto-niebieskich. Obie ekipy weszły w nie z szesnastopunktową różnicą. W nich największą sensacją dnia okazał się remis grudziądzkich juniorów z parą Holder-Lindgren. Nastąpił, co prawda, po defekcie Szweda, ale ten wyraźnie męczył się z młodzieżowcami. Podobnie jak z nawierzchnią przez całą długość meczu. Po świetnych występach dzisiaj przyszła jego słabsza dyspozycja, oby tylko jednorazowa.

Tę niewielką skazę na doskonałym występie szybko poprawiła para mistrzów świata. Ten seniorów jak i juniorów na koniec efektownym pięć do jednego pożegnali się z sympatykami. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 55:35. Podopieczni Macieja Kuciapy wykonali zadanie z nawiązką i szybko pozwolili zapomnieć swoim fanom o porażce w Toruniu.

Platinum Motor Lublin - Zooleszcz GKM Grudziądz 55:35

Platinum Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel 11(3,2,3,3) 10. Kacper Grzelak 3+1 (1,1*,1,-) 11. Jack Holder 12(1,3,2,3,3) 12. Fredrik Lindgren 6+4(1*2*1*2*,d)13. Bartosz Zmarzlik 14(2,3,3,3,3) 14. Mateusz Cierniak 9+1(3,3,1,d,2*) 15. Bartosz Bańbor 0 (0,0,0)

Zooleszcz GKM Grudziądz: 1. Nicki Pedersen 4+1(2,1*,d,1) 2. Wadim Tarasenko 6(0,2,2,2,0) 3. Fredrik Jakobsen 1(0,0,-,1) 4. Gleb Czugunow 3(2,1,0,0) 5. Max Fricke 14(3,3,2,3,2,1) 6. Kacper Pludra 3 (2,0,0,1) 7. Wiktor Rafalski 1+1(1*,0,-) 8. Kacper Łobodziński 3+1(1*,2)

Bieg po biegu:

Bieg 1:Hampel,Pedersen,Holder,Jakobsen 4:2

Bieg 2:Cierniak,Pludra,Rafalski,Bańbor 3:3 (7:5)

Bieg 3:Fricke,Zmarzlik,Lindgren,Tarasenko 3:3 (10:8)

Bieg 4:Cierniak,Czugunow,Grzelak,Pludra 4:2 (14:10)

Bieg 5:Holder,Lindgren,Czugunow,Jakobsen 5:1 (19:11)

Bieg 6:Zmarzlik,Tarasenko,Pedersen,Bańbor 3:3 (22:14)

Bieg 7:Fricke,Hampel,Grzelak,Rafalski 3:3 (25:17)

Bieg 8:Zmarzlik,Fricke,Cierniak,Czugunow 4:2 (29:19)

Bieg 9:Hampel,Tarasenko,Grzelak,Pedersen(d) 4:2 (33:21)

Bieg 10:Fricke,Holder,Lindgren,Pludra 3:3 (36:24)

Bieg 11:Hamepl,Lindgren,Pedersen,Czugunow 5:1 (41:25)

Bieg 12:Holder,Tarasenko,Łobodziński,Bańbor 3:3 (44:28)

Bieg 13:Zmarzlik,Fricke,Jakobsen,Cierniak(d) 3:3 (47:31)

Bieg 14:Holder,Łobodziński,Pludra,Lindgren(d) 3:3 (50:34)

Bieg 15:Zmarzlik,Cierniak,Fricke,Tarasenko 5:1 (55:35)