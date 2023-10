Platinum Motor Lublin podsumuje mistrzowski sezon

Po obfitującym w emocje bliskim ideału sezonie dla żuzlowców Platinum Motoru Lublin sezonie przychodzi czas na jego podsumowanie. Z tej okazji klub zorganizuje spotkanie mistrzów Polski z lubelskimi kibicami. Już jutro o godzinie 18 na stadionie przy Al. Zygmuntowskich po raz ostatni "Koziołki" zaprezentują się w obecnym składzie. Będzie to świetna okazja do bliższego spotkania swoich ulubieńców.

Wszystko to w szczytnym celu. - Zebrane środki będą przeznaczone na wyposażenie sal na remontowanym oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USD w Lublinie. Im więcej środków uda się zebrać tym więcej sal otrzyma nowe wyposażenie, a dzieci uzyskają lepszą przestrzeń, która jest namiastką domu podczas leczenia. - czytamy na stronie internetowej klubu.

Warto dodać, że poza zdobyciem mistrzostwa kraju, Fredrik Lindgren i Bartosz Zmarzlik znaleźli się na dwóch pierwszych stopniach podium cyklu Grand Prix. To rzadka okazja, by w jednym miejscu mieć do dyspozycji dwóch najlepszych aktualnie rajderów świata. Ogromny sukces odniósł także Jack Holder, zajmując czwarte miejsce. Warto wspomnieć, że Australijczyk w związku z urazem ręki stracił jeden z turniejów.

Wydarzenie będzie świetną promocją żużla, również dla kibiców, którzy nie byli stałymi bywalcami przy Z5. Z pewnością pozwoli zobaczyć, że poza byciem wspaniałymi sportowcami, zawodnicy Motoru są także świetnymi ludźmi. Będzie to najprawdopodobniej również ostatni kontakt kapitana — Jarosława Hampela z lubelskimi fanami w barwach "żółto-biało-niebieskich".