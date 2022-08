Porażka Motoru Lublin ze Stalą Gorzów na zakończenie zmagań w U24 Ekstralidze

To były wyrównane zawody, a początkowo prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Po pierwszej serii startów było po 12. Po szóstym biegu gorzowianom udało się zbudować czteropunktową przewagę 20:16, kiedy to Daniel Klima i Anders Rowe wygrali 4:2 z Mateuszem Tudzieżem i Janem Rachubikiem. Goście długo się jednak nie cieszyli z takiego obrotu spraw, bo po ósmym wyścigu to "Koziołki" były lepsze. Fraser Bowes i Mateusz Tudzież poradzili sobie z Mathiasem Pollestadem i Mateuszem Bartkowiakiem, który zaliczył defekt. Dzięki temu Lublin prowadził 25:23.

Do końca meczu inicjatywa było po stronie Stali, która wygrała cztery gonitwy, w dwóch padł remis, a tylko w jednej lepsi byli miejscowi. Ta prosta matematyka dała końcowy wynik 49:41.

Po stronie lublinian świetne zawody zaliczył Fraser Bowes, który miał 13 punktów. W zespole gorzowian taką samą zdobyczą mogło się pochwalić dwóch żużlowców – Daniel Klima i Wiktor Jasiński.

Motor Lublin zajął ostatecznie siódme miejsce w pierwszym sezonie w U24 Ekstralidze. Bilans to trzy zwycięstwa, jeden remis i dziesięć porażek (8 punktów). Do finału tej rywalizacji awansowały za to drużyny Agromix Polcopper Unia Leszno i Arged Malesa Ostrów Wielkopolski. Mecze o tytuł zaplanowano na 30 sierpnia i 6 września.

===

Motor Lublin – Stal Gorzów 41:49 (62:116)

Motor: 9. Antti Vuolas 9 (2,3,1,1,2), 10. Noel Wahlqvist 4 (1,1,0,0,2), 11. Wiktor Firmuga 1 (0,-,1,-), 12. Jakub Valković 2 (0,0,2,0,0), 13. Mateusz Tudzież 9+1 (2,2,2*,3,0), 14. Fraser Bowes 13 (3,2,2,3,3), 15. Jan Rachubik 3+1 (2*,0,1).

Stal: 1. Daniel Klima 13 (3,3,3,3,1), 2. Anders Rowe 7+1 (1,1,2*,2,1), 3. Mathias Pollestad 4+1 (1,1,1,1*), 4. Mateusz Bartkowiak 11+1 (3,3,d,2*,3), 5. Wiktor Jasiński 13 (3,2,3,2,3), 6. Oskar Hurysz 1 (1,u,w), 7. Oliwier Ralcewicz 0 (0,0,0).