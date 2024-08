Żużel. NovyHotel Falubaz Zielona Góra - Orlen Oil Motor Lublin [zapis relacji na żywo]

BIEG 15 - 1:5 (35:54)

Rasmus Jensen 0

Dominik Kubera 2

Przemysław Pawlicki 1

Bartosz Zmarzlik 3

Emocjonujący bieg na zakończenie. Pawlicki liczył się w walce o trzy punkty, ale na ostatnim okrążeniu obrał złą ścieżkę do jazdy i zamiast dojechać do mety za Zmarzlikiem dał się jeszcze wyprzedzić Kuberze.

BIEG 14 - 4:2 (34:49)

Wiktor Przyjemski (rezerwa zwykła za Mateusz Cierniak) 3

Piotr Pawlicki 2

Fredrik Lindgren 1

Oskar Hurysz (rezerwa zwykła za Jarosław Hampel) 0

Kolejny bieg i kolejny pojedynek Pawlickiego z Lindgrenem. Po pewne trzy punkty jechał Przyjemski, a "Fredka" jadąc na trzecim miejscu atakował Pawlickiego. Tym razem zawodnik gospodarzy się wybronił i zdobył dla gospodarzy dwa punkty.

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 13 - 2:3 (32:45)

Oskar Hurysz (rezerwa zwykła za Jarosław Hampel) W

Bartosz Zmarzlik W

Piotr Pawlicki 2

Fredrik Lindgren 3

Choć finalnie bieg miał tylko dwóch uczestników to był bardzo emocjonujący. Pawlicki był na prowadzeniu, a "Fredka" naciskał go nieustannie. Walka się opłaciła, bo Szwed na ostatniej prostej wyprzedził rywala i zainkasował trzy punkty!

Hurysz wykluczony.

Kolejny upadek. Tym razem na drugim okrążeniu Hurysz zaatakował Lindgrena i spowodował upadek Szweda, który uderzył dodatkowo głową o tor. Lindgren pozbierał się i udał do parku maszyn.

Hampel jest przytomny, ale tor opuści w karetce. Menedżer zawodnika przekazał, że istnieje podejrzenie złamania nadgarstka

Zmarzlik został wykluczony z powtórki.

Upadek wyglądał bardzo groźnie. Zmarzlik chcąc wyprzedzić Hampela zahaczył go. Doświadczony żużlowiec przytomnie położył motocykl, ale z impetem wpadł w niego Pawlicki. Hampel mocno ucierapiał i udzielana jest mu pomoc medyczna

Na torze pojawiła się karetka pogotowia, która udziela pomocy Hampelowi.

Bieg przerwany. Dwaj zawodnicy gospodarzy leżą na torze.

BIEG 12 - 4:2 (30:42)

Jack Holder 2

Oskar Hurysz (rezerwa taktyczna za Krzysztof Sadurski) 1

Bartosz Bańbor w

Rasmus Jensen 3

Bańbor wykluczony.

Po starcie na prowadzeniu był Holder lecz na drugim okrążeniu świetną jazdę zaprezentował Jensen i wskoczył przed Australijczyka. Za ich plecami Hurysz walczył z Bańborem, wyprzedził go, ale doszło do kontaktu obu motocykli i żużlowiec Orlen Oil Motoru upadł na tor.

BIEG 11 - 5:1 (26:40)

Jarosław Hampel (rezerwa taktyczna za Michał Curzytek) 3

Mateusz Cierniak 0

Przemysław Pawlicki 2

Dominik Kubera 1

Hampel i Pawlicki zainkasowali pierwsze pięć punktów w jednym biegu. Pawlickiego na drugim okrążeniu miał szansę wyprzedzić Cierniak, ale zaryzykował i w efekcie spadł na ostatnią lokatę. Chwila radości dla miejscowych kibiców

------------------------------------

- To jest pokaz dwóch różnych prędkości - powiedział w rozmowie z Eleven Sports 1 Piotr Pawlicki. - Podchodziłem do tych zawodów z optymizmem, ale teraz jest o to ciężko. Na razie jest to nasz słaby występ, ale w ostatnich biegach spróbujemy jeszcze powalczyć - dodał żużlowiec NovyHotel Falubazu.

------------------------------------

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 10 - 1:5 (21:39)

Wiktor Przyjemski 2

Rasmus Jensen 0

Bartosz Zmarzlik 3

Przemysław Pawlicki (rezerwa taktyczna za Michał Curzytek) 1

Przyjemski wygrał strt, ale później po zewnętrznej napędził się Zmarzlik i odjechał reszcie stawki. Za jego plecami Pawlicki walczył "na łokcie" z Przyjemskim, który na ostatnim okrążeniu wskoczył na drugie miejsce i Orlen Oil Motor znów zanotował podwójną wygraną.

BIEG 9 - 4:2 (20:34)

Przemysław Pawlicki 3

Dominik Kubera 2

Jarosław Hampel 1

Jack Holder 0

Pawlicki wygrał start i mimo ataków dwójki lublinian nie dał się dogonić do samego końca. Wydawało się, że bieg zakończy się remisem, ale na ostatniej prostej Hampel zdołał wyprzedzić Holdera i gospodarze wygrali pierwszy bieg w dzisiejszym spotkaniu

BIEG 8 - 2:4 (16:32)

Fredrik Lindgren 1

Rasmus Jensen (rezerwa taktyczna za Piotr Pawlicki) 2

Mateusz Cierniak 3

Oskar Hurysz 0

Rezerwa taktyczna Falubazu nie zmieniła zbyt wiele. Dobra jazda Jensena to za mało by konkurować ze świetnym dziś Orlen Oil Motorem.

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 7 - 3:3 (14:28)

Bartosz Bańbor 0

Jarosław Hampel 2

Bartosz Zmarzlik 3

Przemysław Pawlicki 1

Zmarzlik znów nie wystartował zbyt dobrze, ale jak to ma w zwyczaju napędził się po zewnętrznej po wyjściu na prostą i objął prowadzenie, którego nie oddał do samego końca z dużą przewagą nad drugim w stawce Hampelem

BIEG 6 -1:5 (11:25)

Piotr Pawlicki 1

Jack Holder 3

Krzysztof Sadurski 0

Dominik Kubera 2

Wydawało się, że zielonogórzanie powalczą przynajmniej o remis, ale Holder i Kubera popisali się świetną akcją po wyjściu na prostą i objęli podwójne prowadzenie. Na mecie blisko dogonienia "Domina" był Pawlicki, ale nie dał rady. Goście powiększają przewagę i zaczynają straszyć rywali pogromem

BIEG 5 - 3:3 (10:20)

Rasmus Jensen 3

Fredrik Lindgren 1

Michał Curzytek 0

Mateusz Cierniak 2

Rasmus Jensen wykorzystał pierwsze pole startowe. Potem musiał się nieco natrudzić by uciec reszcie stawki. Drugie miejsce zajął Cierniak, który zahaczył nawet o płot, na szczęście bez przykrych konsekwencji. Motor nadal ma 10 punktów przewagi

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 4 - 3:3 (7:17)

Oskar Hurysz 2

Mateusz Cierniak 0

Jarosław Hampel 1

Wiktor Przyjemski 3

Ciasno było na pierwszym łuku, a po wyjeździe na prostą gospodarze wyszli na podwójne prowadzenie. Potem jednak świetną jazdę zaprezentował Przyjemski i z trzeciej lokaty przesunął się na prowadzenie ratując w tym biegu remis dla gości

BIEG 3 - 1:5 (4:14)

Bartosz Zmarzlik 3

Michał Curzytek 1

Jack Holder 2

Piotr Pawlicki 0

Pawlicki został wykluczony, a bieg został zaliczony.

Bardzo trudna do oceny sytuacja. Czekamy na decyzję sędziów.

Pawlicki powalczył na starcie ze Zmarzlikiem i wysunął się na zdecydowane prowadzenie. Zmarzlik, choć miał dużą stratę do rywala dogonił go, a następnie wyprzedził. Pawlicki trącił przednim kołem mistrza świata i zaliczył upadek. Chwilę później najechał na niego Curzytek i bieg został przerwany.

BIEG 2 - 2:4 (3:9)

Krzysztof Sadurski 0

Wiktor Przyjemski 3

Oskar Hurysz 2

Bartosz Bańbor 1

Goście wygrali start i objęli podwójne prowadzenie. Drugiego w stawce Bańbora atakował Hurysz i na ostatnim okrążeniu wyprzedził go przywożąc dwa oczka dla miejscowych

BIEG 1 - 1:5

Dominik Kubera 3

Przemysław Pawlicki 0

Fredrik Lindgren 2

Rasmus Jensen 1

Na starcie najlepszy był Kubera, za którym w pogoń ruszył Pawlicki. Jednak na drugim okrążeniu zawodnika gospodarzy dogonił Lindgren i wskoczył na drugie miejsce. Wyśmienite otwarcie dzisiejszego ścigania w wykonaniu lubelskiej drużyny!

-----------------------------------------

Rozpoczęła się prezentacja zespołów. Wylosowano też I zestaw startowy.

- Czy to runda zasadnicza czy faza play-off stresuje się bo chcę by nasza drużyna osiągała jak najlepsze wyniki. Mam nadzieję, że dzisiaj też będziemy skuteczni. To, że jesteśmy w Zielonej Górze po miesiącu przerwy to może mała przerwa, ale warunki są dzisiaj zupełnie inne, bo przed naszą poprzednią wizytą padał deszcz - powiedział przed meczem Maciej Kuciapa, trener lubelskiej drużyny.

Ze strony Orlen Oil Motoru na próbę toru wyjechali: Dominik Kubera i Bartosz Zmarzlik.

Na próbę toru z obozu gospodarzy wyjechali: Piotr Pawlicki i Michał Curzytek. Ten drugi testując tor zaliczył upadek, ale wstał o własnych siłach i udał się do parku maszyn.

-------------------------------------------

NovyHotel Falubaz Zielona Góra: 9. Przemysław Pawlicki * 10. Jarosław Hampel * 11. Rasmus Jensen * 12. Michał Curzytek * 13. Piotr Pawlicki * 14. Oskar Hurysz * 15. Krzysztof Sadurski * 16. Jan Kvech.

Orlen Oil Motor Lublin: 1. Dominik Kubera * 2. Jack Holder * 3. Fredrik Lindgren * 4. Mateusz Cierniak * 5. Bartosz Zmarzlik *6. Wiktor Przyjemski * 7. Bartosz Bańbor * 8. Bartosz Jaworski.