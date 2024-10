Podejrzany o zabójstwo na wolności. Dyrektor zdymisjonowany, bo strażnicy „pilnowali kołdry”

Poszukiwania 34-latka trwają już ponad tydzień. Przypomnijmy, że Bartłomiej Blacha, podejrzany o zabójstwo ojca i brata uciekł ze szpitala nocą z niedzieli na poniedziałek (6/7 października). Trafił tam pod koniec września po próbie samobójczej. Samookaleczenia dokonał w Zakładzie Karnym w Zamościu, gdzie przebywał od lipca.

Był cały czas pod dozorem strażników więziennych. Jednak nie zdołali go upilnować. W tej sprawie, w kierunku niedopełnienia obowiązków śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Na razie nikomu zarzutów nie przedstawiono. Ale z naszych informacji wynika, że do tego najprawdopodobniej dojdzie. Mundurowym może grozić do 3 lat więzienia.

Jak bardzo zaniedbali swoje zadania?

– Na obecnym etapie nie udzielamy żadnych informacji o dotychczsowych ustaleniach – zastrzega Rafał Kawalec, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika jednak, że w trakcie dozoru nad aresztowanym 34-latkiem popełniono wiele błędów. Wiadomo, że informacja o ucieczce mężczyzny dotarła do policji dopiero ok. godz. 7 rano w poniedziałek. Tymczasem Bartłomiej Blacha uciekł ze szpitala ok. godz. 3 w nocy.

Wyszedł z sali, przedostał się do łazienki, wygiął kraty w oknie i po prostu się oddalił.

Strażnicy, którzy mieli go dozorować, w tym czasie spali. Na dodatek, zanim odkryto ucieczkę, nastąpiła zmiana służby. Wtedy nadal nikt nie spostrzegł, że mężczyzny nie ma. Na jego łóżku leżała tylko zwinięta kołdra.

Bezpośrednio zaangażowani w dozorowanie 34-latka na razie ukarani nie zostali. Jest wobec nich prowadzone postępowanie dyscyplinarne (może zakończyć się naganą lub wydaleniem ze służby).

Konsekwencje zdarzenia poniósł już natomiast płk. Piotr Burak, dyrektor okręgowy SW w Lublinie. Decyzją ministra sprawiedliwości, na wniosek dyrektora generalnego SW, w piątek (10 października) został odwołany ze stanowiska, które zajmował od lipca zeszłego roku.

Przypomnijmy, że uciekiniera poszukuje policja. Funkcjonariusze z komend w Zamościu, Biłgoraju, Lublinie, a także m.in. z Kielc przeszukują teren powiatów zamojskiego i biłgorajskiego. Pewne działania były też prowadzone na Podkarpaciu. Jak dotąd, bez rezultatu.

Przypominamy rysopis zbiega. Bartłomiej Blacha ma 179 centymetrów wzrostu, niebieskie oczy, krótkie, jasne włosy. W czasie ucieczki ubrany był w czarny dres, z szarymi wstawkami na spodniach i rękawach bluzy.

Jeżeli ktokolwiek ma informacje o miejscu pobytu mężczyzny, powinien przekazać je policji.