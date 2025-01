Zgodę na realizację tego zadnia radni wydali w poniedziałek na sesji. Dali zielone światło miejscowej firmie Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Bielan z siedzibą przy ul. Majdan. Zamierza ona na działkach przy tej samej ulicy zbudować w przyszłości trzy czterokondygnacyjne bloki (ostatnie piętro ma znajdować się w poddaszu) z lokalami użytkowymi w dwóch z nich.

W sumie mogą powstać w tej części Zamościa, zabudowanej głównie domkami jednorodzinnymi, 132 mieszkania.

Jak mówiono podczas sesji, w każdym z bloków będą po dwie klatki schodowe, windy oraz garaże podziemne. Dla mieszkańców udostępnionych zostanie 198 miejsc postojowych, a także 6 przypisanych punktom usługowym. To oznacza, że na mieszkanie przypadnie półtora miejsca parkingowego, co jest jednym z wymogów ustawy lex deweloper.

W trakcie sesji Paweł Łagowiec, dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich mówił również o porozumieniu zawartym z deweloperem. Inwestor zobowiązał się wykonać boczną drogę ulicy Powiatowej.

– Tam będzie dojazd aż do torów. Inwestycja będzie polegała na frezowaniu korekcyjnym i nałożeniu nowej warstwy ścieralnej. Będzie opiewała na ok. pół miliona złotych – wyjaśnił Łagowiec.

Projektant: Widzę same plusy

W imieniu dewelopera o szczegółach przedsięwzięcia mówił projektant. Zapewniał, że wszystkie budynki swoim charakterem wpisują się w założenia studium uwarunkowań przestrzennych, co jest istotne.

– Lokalizacja inwestycji, naszym zdaniem, zawiera same plusy. Ta część miasta jest może nie zaniedbana, ale powoli się rozwija. A dzięki inwestycji powstaną nowe drogi, dzięki którym okoliczne działki zyskają dojazd i będzie je można atrakcyjniej sprzedać. Ta inwestycja da zalążek do rozwoju dalszej infrastruktury w tej dzielnicy miasta – przekonywał Krystian Kusz. Wspomniał również, że na nowym osiedlu zaprojektowano dosyć dużo zieleni. Wyliczał, że powierzchnia zabudowy zajmie jedynie 30 procent całej działki. Powstaną oczywiście m.in. drogi dojazdowe i parkingi, ale też ogrodzony plac zabaw o powierzchni ok. 80 metrów kwadratowych z dostępem i urządzeniami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

– Cała powierzchnia zieleni policzalnej, gdzie ludzie mogą się relaksować, to ok. 500 metrów kwadratowych – dodał projektant i jednocześnie zapewnił, że całość była analizowana pod kątem nasłonecznienia. Zapewnił, że nowe bloki w żaden sposób nie będą przesłaniać światła słonecznego na sąsiednich działkach.

Wątpliwości zostały rozwiane

Radna Agnieszka Jaczyńska z Koalicji Obywatelskiej dopytywała, czy cały ruch ciężkiego sprzętu będzie się odbywał ulicą Majdan. Chciała też wiedzieć, czy po zakończeniu inwestycji deweloper zniweluje ewentualne zniszczenia na tej trasie. Zapewniono ją, że tak się stanie.

Jej klubowego kolegę Janusza Kupczyka interesowały natomiast kwestie komunikacyjne. Pytał, czy jeśli lokatorzy wprowadzą się do 132 mieszkań, to nie będzie problemów z korkowaniem się osiedla. Chciał też wiedzieć czy rozważano kwestię przyjęcia do podbliskich szkół i przedszkola dzieci, które z rodzicami zamieszkają na nowym osiedlu.

– Dzięki tej inwestycji powstanie droga, która jest w planie, ale której na razie nie ma. Poza tym na pewno nie wszyscy wyjadą w tym samym czasie. Zaraz po wyjeździe na ulicę Majdan jest rondo, z którego mieszkańcy mogą się rozjechać w różnych kierunkach. Komunikacyjnie jest to dogodne miejsce – mówił z przekonaniem Krystian Kusz.

Wyjaśnił również, że ustawa wymuszała na inwestorze wyliczenia, ile może dzieci w wieku szkolnym może na osiedlu mieszkać. – Z naszych wyliczeń wynika, że przybędzie 25 uczniów. Wystąpiliśmy do Szkoły Podstawowej nr 9 (jest oddalona od osiedla o ok. 2 kilometry – red.) z zapytaniem czy tyle osób przyjmą i dostaliśmy pozytywną odpowiedź – zapewnił projektant.

Jego wystąpienie, a także przedstawiona uchwała ze wszystkimi załącznikami przekonała radnych. Za zgodą na budowę w trybie lex deweloper zagłosowali wszyscy.

Na Wyszyńskiego bez zmian

Dodajmy, że w programie poniedziałkowej sesji był też punkt zakładający rozpatrzenie podobnego wniosku innego dewelopera. Chodzi o inwestycję spółki PR BUD Development z Kalinowic, która swoje bloki chciała budować na działce przy ul. Wyszyńskiego.

Rada poprzedniej kadencji kilkakrotnie odmawiała ustalenia lokalizacji tej inwestycji w ramach specustawy mieszkaniowej. Od kilku sesji wstecz z porządku obrad głosowanie nad wnioskiem PR-BUD było zdejmowane.

>>> Spór na linii radni-deweloper trwa od lat. A bloków jak nie było, tak nie ma <<<

Zawnioskował o to również w poniedziałek radny Grzegorz Podgórski z klubu radnych Rafała Zwolaka. Wspomniał, że na posiedzeniu komisji budżetowej pojawiła się informacja od dewelopera, który przekazał, że zamierza zmienić swój wniosek w lutym. Dlatego radny procedowanie starego wniosku na sesji styczniowej określił jako niezasadne. Propozycję Podgórskiego poparła cała rada.