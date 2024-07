Spór na linii radni – deweloper trwa od lat. A bloków jak nie było, tak nie ma

W minionym tygodniu odbyła się nadzwyczajna sesja. Została zwołana, by podjąć uchwałę o przekazaniu do WSA skargi spółki z Kalinowic na bezczynność Rady Miasta Zamość. PR-BUD Development chce, by sąd zobowiązał radę do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia bądź odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i stwierdził, że dopuszczono się bezczynności.

W piśmie przygotowanym przez kancelarię prawną w imieniu dewelopera przypomniano, że RM Zamość zajmuje się tematem inwestycji już od blisko 5 lat. W poprzedniej kadencji czterokrotnie odmawiała zgody na budowę w trybie lex deweloper, zaś uchwały te były zaskarżane i przez WSA unieważniane. Natomiast po wyroku z czerwca 2023 roku radni Zamościa w ogóle przestali się tematem zajmować, zdejmując projekty uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z porządku obrad kilku esji (w okresie od września 2023 do marca 2024).

PR-BUD już raz na bezczynność RM skargę składał, ale ta została przez WSA oddalona w styczniu br. Wówczas sąd wziął pod uwagę wyjaśnienia, że uchwały nie były podejmowane, bowiem deweloper wniósł w międzyczasie o wyłączenie z zajmowania się sprawą 13 radnych, od których przed sądem w Zamościu domaga się odszkodowania za głosowanie przeciwko inwestycji. WSA uznał, że nie można organowi zarzucać bezczynności, jeśli decyzji nie podejmuje z przyczyn od niego niezależnych.