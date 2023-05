Coraz bliżej finału przebudowy małej obwodnicy Zamościa. Końcówka będzie trudna dla kierowców

Chodzi o inwestycję prowadzoną od jesieni 2021 roku na blisko 5-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 74 w Zamościu od mostu na Łabuńce przy al. 1 Maja aż do granic miasta przy ul. Szczebrzeskiej.

To największe drogowe przedsięwzięcie w mieście ostatnich lat. Dlatego też wiązało się z ogromnymi utrudnieniami dla zmotoryzowanych. Zakres prac był tak duży, że co chwilę zmieniała się organizacja ruchu, zamykano raz lewe, raz prawe pasy jezdni, nie funkcjonowały normalnie skrzyżowania przebudowywane na ronda, a piesi musieli mocno się nagimnastykować, aby w tych warunkach przemykać między autami.

To wszystko już niebawem przejdzie do historii, ale póki co, w najbliższym czasie trzeba się liczyć z kolejnymi utrudnieniami. Bo drogowcy (inwestycję realizuje Strabag) biorą się za wylewanie ostatniej warstwy asfaltu.

Gdzie utrudnienia?

I w związku z tym, w czwartek 11 maja nie da się przejechać ulicami Ogrodniczą, Łęczną i Janowicką. Dzień później zamknięty zostanie dojazd do małej obwodnicy od ul. Okrzei, Królowej Jadwigi, zamknięty będzie też jeden ze zjazdów do Castoramy przy ul. Dzieci Zamojszczyzny.

W poniedziałek 15 maja nieprzejezdne będzie rondo przy Szczebrzeskiej, a także ul. Błonie. Asfalt ma być ponadto wylewany przy Biedronce i wjeździe do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, czyli Mechanika (po godz. 14).

Na wtorek 16 maja zaplanowano natomiast zamknięcie wjazdów od strony ul. Szczebrzeskiej 47, a w środę ponownie, tym razem na mniej więcej 3 godziny, obu do Biedronki.

Jeśli ktoś zechce zrobić zakupy, to będzie mógł wjechać na parking dyskontu tylko od Castoramy. Poza tym, tego samego dnia zamknięte będą też zjazd do ZOO, ulicy Królowej Jadwigi, Janowickiej i Ogrodniczej. Te dwie ostatnie, a także ulica Okrzei będą nieprzejezdne również w czwartek, 18 maja, a dzień później utrudnień należy się spodziewać na ul. Krolowej Jadwigi, Szczebrzeskiej (od ulicy Milera do ronda) oraz na ulicy Błonie. I wreszcie na koniec (20-21 maja) wykonawca zaplanował zamknięcie przejazdu ulicą Sadową.