Zamość. Maszty telefonii komórkowej kontra mieszkańcy

Pozytywna decyzja dla Towerlink Poland została wydana 5 maja. Stołeczna firma na należącej do Miejskiego Zakładu Komunikacji działce przy ul. Gen. Stanisława Maczka (umowę na jej dzierżawę podpisano jeszcze w zeszłym roku) zamierza postawić „telekomunikacyjny obiekt budowlany wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz wewnętrzną elektryczną linią zasilającą”. Gdy do magistratu wpłynął wniosek o pozwolenie na tę budowę i ogłoszono wszczęcie postępowania, zaprotestowali mieszkańcy położonych w sąsiedztwie bloków na ul. Lisa-Kuli. O wsparcie zwrócili się do radnych, a ci na jednej z ostatnich sesji podjęli uchwałę, w której wyrazili swój sprzeciw wobec tych planów. Na niewiele się to jednak zdało. Towerlink pozwolenie na budowę już ma.

– Po prostu nie było żadnych podstaw prawnych, aby wydać inną decyzję. W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. inwestycją celu publicznego, podlegającą ustawie z 2010 roku o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych – usłyszeliśmy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków.

Inaczej miejscy urzędnicy potraktowali wcześniejszy wniosek tej samej firmy, a dotyczący pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej na prywatnym gruncie przy ul. Braterstwa Broni. Pozwolenia na stawianie masztu na terenie przewidzianym w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne nie dali. Zresztą już po raz drugi, bo taka sama decyzja została wydana w zeszłym roku. Wtedy jednak inwestor ją zaskarżył, a wojewoda uchylił. Historia może się powtórzyć, bo w magistracie dowiedzieliśmy się, że tegoroczna odmowa też już została zaskarżona.

Tymczasem podobny obiekt zamierza w Zamościu stawiać także inna firma z Warszawy. P4 Sp. z o.o. złożyła wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Powiatowej. Na razie decyzji nie ma. Postępowanie administracyjne trwa. Czas na składanie ewentualnych zastrzeżeń w wydziale budownictwa jest do 16 maja.