Korzystasz z kredytów/pożyczek? Poznaj najpopularniejsze pojęcia z branży finansowej!

W życiu może pojawić się wiele sytuacji, w których będziesz potrzebować dodatkowych środków finansowych do dowolnej dyspozycji czy do sfinansowania konkretnego celu, jakim może być na przykład zakup samochodu czy mieszkania. Z pomocą przychodzi oferta kredytowa oraz pożyczkowa, zarówno banków, jak i firm działających poza sektorem bankowym np. firm udzielających pożyczek pozabankowych. Żargon finansowy, jakim posługują się bankowcy, może nie być dla Ciebie do końca zrozumiały. Sprawdź najpopularniejsze pojęcia, z jakimi możesz się spotkać. Artykuł został przygotowany przez ekspertów z firmy Eden Finance Pożyczki Ekspresowe.

RRSO

RRSO to skrót, który widnieje ofertach kredytowych czy pożyczkowych. Oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Procentową, jaka odzwierciedla w wymiarze procentowym wszystkie koszty kredytowe obciążające klienta. Z języka angielskiego RRSO nazywane jest APR – Annual Percentage Rate.

Uwzględnia ono oczywiście oprocentowanie kredytu lub pożyczki, ale i pozostałe koszty zobowiązania, w tym prowizje oraz inne opłaty. Dlatego RRSO kredytu może być większe, i to znacznie, w porównaniu z oprocentowaniem nominalnym. Tryb obliczania RRSO w bankach jest zawsze taki sam i został opisany w ustawie o kredycie konsumenckim. Prawo wymusza na tych instytucjach, by przy obliczaniu wysokości RRSO uwzględniać wszystkie koszty i opłaty związane z udzielanym zobowiązaniem.

Wskaźnik RRSO ułatwia porównywanie ze sobą ofert kredytów lub pożyczek w różnych bankach. Pod uwagę powinny być przy tym brane zobowiązania udzielane na taki sam okres i kwotę. Wszystko dlatego, że RRSO uwzględnia również wartość pieniądza w czasie.

Koszt kredytu

Przy korzystaniu z oferty kredytowej banku lub firmy pożyczkowej klient ponosi określone koszty. Mowa tu o kosztach kredytu, które obejmują wszystkie wartości, jakie obciążają pod względem finansowym danego klienta. Należą do nich:

odsetki naliczone w okresie kredytowania według ustalonej stopy procentowej,

różnego rodzaju opłaty ponoszone przez klienta na rzecz kredytodawcy, w tym opłata przygotowawcza pobierana za rozpatrzenie wniosku czy prowizja za przystąpienie klienta do zobowiązania,

niezbędne składki na ubezpieczenia kredytu,

wszelkiego rodzaju inne prowizje i opłaty.

Koszt kredytu jest podawany w formie liczbowej i po zsumowaniu z wysokością pożyczonego kapitału przynosi odpowiedź na pytanie, ile wynosi całkowita kwota zobowiązania do spłaty.

Opłata przygotowawcza

Jest ona zaliczana do grona elementów składowych całkowitego kosztu pożyczki. Opłata przygotowawcza jest swego rodzaju opłatą manipulacyjną za czynności podjęte przez bank celem przeanalizowania wiarygodności klienta i przygotowania umowy kredytowej. To wynagrodzenie za pracę doradcy banku celem określenia, czy klient ma odpowiednią zdolność kredytową i historię kredytowania w BIK. To opłata jednorazowa i najczęściej stała.

Prowizja

Prowizja od kredytu czy pożyczki to wstępna opłata ponoszona przez klienta przy okazji zawierania umowy kredytowej lub pożyczkowej. Może ona być płatna jednorazowo z góry albo wliczona w całkowity koszt zobowiązania i spłacana wraz z comiesięczną ratą kapitałowo-odsetkową. Prowizja jest wskazywana w formie procentowej i naliczana od kwoty kapitału kredytowego. W ramach działań promocyjnych bank może zrezygnować z jej pobierania.

Stopa procentowa

Stopa procentowa, a właściwie roczna stopa procentowa, bo banki i pożyczkodawcy ujmują ją w stosunku rocznym, określa poziom odsetek naliczanych od pożyczonego kapitału. Można powiedzieć, że wskazuje oprocentowanie nominalne kredytu.

Składa się ona z dwóch elementów: stałej marży bankowej oraz stopy bazowej, czyli wskaźnika referencyjnego wysokości oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym, np. WIBOR(R). Stopa procentowa jest ustalana raz na cały okres kredytowania i wówczas masz do czynienia ze stałą stopą oprocentowania. Często jednak bywa i tak, że jest ona zmienna w czasie. Wówczas zmienia się np. w przypadku publikacji nowych wskaźników referencyjnych dla danego okresu.