Klubowy weekend w Lublinie - 10-11 maja

EL CUBANO:

PIĄTEK (10 maja) – Salsa Every Friday

Tego wieczoru będzie okazja pobujać bioderkami w rytm kubańskich dźwięków.

Start o 22:00. DO 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po godzinie 22:30 wejście za 20 zł.



SOBOTA (11 maja) – Viva la Musica!

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana?

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 - wejście free. Po 22:30 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (10 maja) – Party like Y2K

W najbliższy piątek wbijajcie na niezapomnianą imprezę w stylu R&B z lat 2000!

Początek o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł



SOBOTA (11 maja) – Love2party

Wpadajcie do Helium na melanż, to zdecydowanie najlepsza opcja na rozpoczęcie weekendu! ILOVE2PARTY!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (10 maja) – Letnie Piosenki

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa! Przygotujcie się na najbardziej energetyczne i pełne życia wydarzenie: LETNIE PIOSENKI!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (11 maja) – Czas na party

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 ZŁ.



PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (10 maja) – Bachata Night

Hola Bachateros!!! W piątek wraz ze szkołą tańca Bonito klub zaprasza Was na imprezę w klimacie rodem z Karaibów. Prze całą noc na tarasie grane będzie latino, a w klubie o 22:00 Asia Dąbska poprowadzi naukę bachaty.

Start o 21:00. Wejście free do 22:00. Później 25/30 zł.



SOBOTA (11 maja) – Taras otwieramy!

Pszczoła otwiera Taras! Słynny taras gwarantuje imprezę w pięknych okolicznościach przyrody, wygodne kanapy, stoliki i inne atrakcje. W klubie jak zawsze impreza na maksa do wschodu słońca.

Start 22:00. Wejście free do 22.30. Potem – 25/30- pln.



SERCE



PIĄTEK (10 maja) – Oficjalne afterparty – Juwenalia 2024

10 Maja startują Juwenalia Politechniki Lubelskiej 2024, a po koncertach oficjalne afterparty.

START: 22:00. Do 23:00 - wjazd free. Po 23:00 - 20 zł. Z biletami całą noc wjazd za free.



SOBOTA (11 maja) – Afterparty

Po juwenaliowych koncertach oficjalny afterek, podczas którego nie zabraknie specjalnych promocji na barze i najlepszej muzyki od DJ DUDI.

START: 22:00. Do 23:00 - wjazd free. Po 23:00 - 20 zł. Z biletami całą noc wjazd za free.



KLUB 30

PIĄTEK (10 maja) – Wrzuć na luz

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp 23:30 – 20 zł. Od 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (11 maja) – One night in Lublin

Sobotnia noc w Klub30 Lublin to najlepszy sposób na dobrą zabawę! Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie sobotni wieczór razem.

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (10 maja) – Friday Night

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Dj Dźwięk zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Wstęp free!! Start o 21:00



SOBOTA (11 maja) – Ostro disco

Ostro Disco! W sobotę bawicie się do rana! Logan i MC_D zapewnią, że ta noc stanie się legendarna.

Wstęp free!! Start o 21:00.



FABRYKA KULTURY ZGRZYT



PIĄTEK (10 maja) – Rock Noc vol 16

FK Zgrzyt zaprasza na imprezę taneczną z największymi rockowymi hitami! Na parkiet zaprasza Dj Slade, będzie tanecznie, będzie klimatycznie, będzie rockowo!

Start o godzinie 20:00. Wejście - 20 zł.



DOM KULTURY



PIĄTEK (10 maja) – DK Tattoo Fest

DK zaprasza na szaloną imprezę. Jakiej DK nie widziało:

- w specjalnej strefie będą czekali na Was artyści Indianki i wykonają dla Was dziarki związane z DK - dla pierwszych 4 osób za super promocyjną 100kę! Muzyka: Zamojski!

Start 22:00. Lista FB za darmo do 23:00. Później 30 zł



SOBOTA (11 maja) – Dyskoteka x Same Klasyki

Dyskoteka w najlepszym, klasycznym wydaniu. Od klasyków z lat 90. po współczesne sztosy przez całą noc!

Start 22:00. Lista FB free do 23:00. Później 30 zł



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (10 maja), SOBOTA (11 maja) – Afterparty – Juwenalia 2024

Na Terenach Zielonych Politechniki w weekend odbędą się Juwenalia, a po koncertach kultowy after w Kaziku!

Początek o 22.00. Wstęp FREE