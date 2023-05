Bieganie w górach – o czym warto pamiętać?

Z pozoru bardzo podobny do klasycznego, outdoorowego, charakteryzuje się jednak kilkoma cechami, o których warto wiedzieć, zanim wyruszysz na swoją pierwszą trasę. Sprawdź, o czym warto pamiętać, aby bieganie po górach było bezpieczne i satysfakcjonujące.

Najpierw marsz, później bieg

Każdą nową aktywność powinno się zaczynać od gruntownego jej rozeznania – nawet jeśli są to ćwiczenia na siłowni wykonywane pod okiem trenera, a co dopiero, gdy wybierasz się w potencjalnie niebezpieczny teren. Góry nadają się doskonale do samotnych wypraw, także tych biegowych – ale nie od razu.

Jeśli marzy Ci się jakaś trasa, najpierw warto pokonać ją pieszo, aby po prostu dobrze się z nią zapoznać. Oczywiście, urlop nie trwa wiecznie i nie zawsze będziesz mieć taką możliwość. A zatem jeśli po raz pierwszy wkraczasz na szlak od razu z zamiarem jego przebiegnięcia, zostaw sobie zapas czasu na marsz i na odpoczynek. Górskie trasy są o wiele bardziej wymagające niż jogging w lesie czy w przestrzeni miejskiej. Liczne wahania terenu są obciążeniem zarówno dla płuc i serca, jak i dla stawów. Dlatego też nie staraj się na siłę od razu przebiec całego dystansu – część pokonaj po prostu szybkim krokiem marszowym, a gdy się zmęczysz, bezwzględnie odpocznij – przerost ambicji nie jest wart interwencji GOPR-u.

Pamiętaj również, że w grupie zawsze raźniej – zwłaszcza na początku obecność innych biegaczy będzie cennym wsparciem.

Odzież do biegania w górach

Do górskich tras biegowych trzeba się przygotować nie tylko kondycyjnie, ale też od strony praktycznej.

Strój do biegania w górach powinien być przemyślany od góry do dołu – czyli od czapki po buty

Obuwie jest szczególnie ważne – nie mogą to być ani ciężkie buty trekkingowe, ani leciutkie buty do biegania po płaskiej powierzchni. Z myślą o biegaczach górskich powstało obuwie trailowe – nadal lekkie, ale już wyposażone w solidny bieżnik. Do takich butów koniecznie wybierz oddychające skarpetki, odprowadzające pot na zewnątrz.

Przy wyborze spodni czy getrów zwracaj uwagę przede wszystkim na to, aby nie krępowały one ruchów. W ciepłe dni sprawdzą się szorty albo długie, luźniejsze spodnie, które dodatkowo ochronią przed otarciami w razie upadku.

W kwestii koszulki obowiązują podobne zasady jak przy joggingu po płaskim terenie. Powinna być ona wyposażona w przewiewne wstawki pomagające odprowadzać pot i po prostu wygodna. Z uwagi na kapryśną górską pogodę, wybierz bluzę lub kurtkę chroniącą przed lekkim deszczem – na ulewę żadne ubrania niestety nie pomogą.