Jak wyczyścić basen ogrodowy? Najlepsze sposoby

Co należy zrobić w pierwszej kolejności podczas czyszczenia basenu?

Najpierw warto usunąć zanieczyszczenia z powierzchni wody. Mogą to być liście czy gałęzie, trawa itd. Aby to zrobić, należy wykorzystać siatkę do zbierania zanieczyszczeń. W basenie znajduje się również koszyk filtracyjny. Należy go także wyczyścić, ponieważ zbiera większe zanieczyszczenia.

Kolejnym krokiem będzie wykorzystanie odkurzacza do basenu. Taki sprzęt należy połączyć z filtrem lub osobną jednostką ssącą. Można za jego pomocą łatwo i szybko wyczyścić dno oraz ścianki basenu. Warto wybrać sprzęt z wyższej półki, ponieważ lepsze parametry gwarantują skuteczniejsze usuwanie zanieczyszczeń.

Te kroki są podstawowe i pozwalają usunąć najważniejsze zanieczyszczenia. To jednak nie wszystko, należy zadbać o wodę w basenie oraz wyposażenie.

Jak zadbać o wodę w basenie i jego wyposażenie?

Woda w basenie powinna być odpowiednio zrównoważona chemicznie. Dlatego też należy regularnie sprawdzać jej pH, poziom chloru oraz innych substancji (np. zabezpieczających przed glonami). Można kupić specjalne testery chemiczne, dzięki którym można kontrolować wszystkie parametry.

Należy pamiętać, że nadmiar lub niedobór niektórych substancji wpływa na jakość wody oraz bezpieczeństwo użytkowników. Wśród wyżej wymienionych substancji bardzo istotny i najpopularniejszy jest oczywiście chlor. Jego zadanie to właśnie usuwanie zanieczyszczeń.

Oprócz wody w basenie istotne jest całego jego wyposażenie. Należy regularnie sprawdzać stan filtrów i je czyścić, jeżeli będzie to konieczne. W niektórych przypadkach może być konieczna nawet wymiana niektórych elementów. Filtry są kluczowe, by utrzymać wodę basenową w czystości.

Dlaczego należy dbać o czystość basenu ogrodowego?

Czystość basenu ogrodowego wpływa na komfort użytkowania, bezpieczeństwo oraz estetykę. Najlepiej regularnie dbać o usuwanie zanieczyszczeń – będzie to znacznie prostszy proces. Oczywiście zarówno użytkowany, jak i nieużywany basen musi być czyszczony. Wystarczy wykorzystać powyższe sposoby, by zadbać o każdy aspekt.