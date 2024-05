Zgłosili wypadek, bo chcieli podwózkę radiowozem do domu

Dyżurny komendy lubartowskiej otrzymał nietypowe zgłoszenie w ubiegłą środę po godz. 18. Dwóch mężczyzn miało zostać potrąconych przez samochód osobowy, a kierowca miał uciec z miejsca zdarzenia. Wtedy na miejsce wyruszył patrol ruchu drogowego.

- Gdy policjanci dojechali w opisywany rejon, zastali na jezdni dwóch leżących mężczyzn, będących pod znacznym działaniem alkoholu. Na miejscu obecny był także zespół pogotowia ratunkowego, który nie stwierdził u żadnego z nich obrażeń mogących świadczyć o zdarzeniu drogowym. Zgłaszający interwencję 42-latek przyznał, że nie było żadnego wypadku, a wezwał służby, po to by odwieźli go do domu. W czasie interwencji obaj mężczyźni zakłócali spokój i porządek publiczny. Leżeli na jezdni, co mogło grozić niebezpieczeństwem – informuje sierż. Sztab. Jagoda Stanicka z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Mężczyźni zostali przekazani rodzinie. Wkrótce 54-latek i 42-latek odpowiedzą przed sądem za zakłócenie porządku publicznego. Dodatkowo 42-letni mężczyzna odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna do 1500 złotych.