Mniej czy więcej niż poprzednicy? Wiemy, ile zarobi wiceprezydent Zamościa

O powołaniu Marka Kudeli na stanowisko napisaliśmy w czwartek rano.

>>> Prezydent Zamościa powołał swojego pierwszego zastępcę <<<

Kilka godzin później informacja ta została potwierdzona oficjalnym komunikatem wysłanym przez magistrat do mediów.

Poza informacjami dotyczącymi dotychczasowej kariery zawodowej nowego wiceprezydenta znalazło się w tej informacji również zapewnienie, że „nowy wiceprezydent w porównaniu z poprzednikami otrzymał niższe wynagrodzenie zasadnicze oraz niższy dodatek funkcyjny”.

Podano, że pełne uposażenie nowego wiceprezydenta to 15 780 zł brutto, na co składa się wynagrodzenie zasadnicze – 9 620 zł, dodatek funkcyjny – 4 240 zł, a także stażowy (20 proc. zasadniczego) za blisko 33 lata pracy (dokładnie wynosi 1 924 zł).

Postanowiliśmy sprawdzić, o ile mniej niż poprzednicy zarobi Marek Kudela. Zanim jednak otrzymaliśmy odpowiedzi na wysłane do magistratu pytania, w sprawie swoich poborów wypowiedzili się w komentarzach na oficjalnym facebookowym profilu miasta zainteresowani, czyli Piotr Orzechowski i Anna Maria Antos.

„15 września 2022 r. zostałem powołany na stanowisko II zastępcy z wynagrodzeniem zasadniczym 8 000 zł i dodatkiem funkcyjnym 3 200 zł (po 3,5-letniej pracy na stanowisku Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu). Moje wynagrodzenie brutto w kwietniu br. wyniosło 13 678 zł (w tym dodatek stażowy). Jest to więc o 2 106 zł mniej niż w przypadku nowego Zastępcy” - napisał Piotr Orzechowski.

Z kolei Anna Maria Antos, która podobnie jak obecnie Marek Kudela, była I zastępcą prezydenta przyznała, że w ostatnim okresie jej uposażenie, było rzeczywiście nieco wyższe, ale takie osiągnęła dopiero po przepracowaniu jako wiceprezydent kilku lat.

„Proszę brać pod uwagę, że funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Zamość pełniłam od stycznia 2021 roku. Od maja 2015 roku byłam związana z Urzędem Miasta Zamość na stanowisku radcy prawnego, przez ostatnie 9 lat zdobyłam ogromne doświadczenie, za które jestem wdzięczna. Moje pierwsze uposażenie na stanowisku Zastępcy Prezydenta Miasta Zamość łącznie wynosiło 9025,00 zł. Było niższe od wynagrodzenia obecnie powołanego Zastępcy o 6755 zł” - sprecyzowała Antos.

Ile dokładnie zarabiała w ostatnim okresie pracy? Odpowiedź na to pytanie nadeszła do nas dzisiaj. W mailu z wydziału promocji UM Zamość czytamy, że składniki jej wynagrodzenia na dzień 1 maja 2024 (odwołana została dzień później) wynosiły: zasadnicze - 9 730 zł, dodatek funkcyjny - 4 440 zł, specjalny - 1 402,83 zł, zaś stażowy (10 proc. zasadniczego) – 973 zł. To daje łącznie 16 545,83 zł.

Oznacza to, ze różnica w podstawie poborów i dodatku funkcyjnym to w przypadku Anny Marii Antos i Marka Kudeli 310 zł brutto.

Na razie nie wiadomo, ile zarabiać będzie jako prezydent Rafał Zwolak. Uchwałę w tej sprawie ma przyjąć Rada Miasta Zamość.