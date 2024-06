Rodzaje nadwozia: Przewodnik dla początkujących

Samochód potrzebny każdemu

475 tys. nowych samochodów osobowych zarejestrowano w 2023 r. O 13 proc. więcej niż w roku poprzednimi. Te dane doskonale dowodzą, że samochody są stałym elementem naszego życia. Tym bardziej kluczowe jest, aby wybrany model w pełni spełniał oczekiwania i potrzeby swoich użytkowników. Właściwy rodzaj nadwozia, określone funkcje, rodzaj i moc silnika czy nawet wielkość bagażnika – to wszystko przekłada się na funkcjonalność pojazdu. Jednak aby móc wybrać, to co dla nas najlepsze, warto znać podstawowe różnice chociażby w rodzajach nadwozia, jakie mamy dostępne na rynku. Tym bardziej, że o części z nich krążą niepotwierdzone żadnymi dowodami mity, np. że SUV to kiepski wybór na samochód rodzinny albo że hatchback – ze względu na ograniczoną ilość miejsca - jest dobrym rozwiązaniem dla samotnych kierowców.

Hatchback czy sedankombi?

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych nadwozi jest hatchback. Jego cechy charakterystyczne? Kompaktowa bryła i pionowa klapa bagażnika. Niewielkie rozmiary auta znacznie ułatwiają manewrowanie na parkingach i ciasnych ulicach miast. Mimo mniejszych rozmiarów np. od kombi czy SUV-a większość samochodów w hatchbacku gwarantuje 5 miejsc. Czy tylna klapa bagażnika znacznie zmniejsza jego pojemność? Fakt, że ilość miejscu w bagażniku samochodu typu hatchback jest ograniczona. Nie oznacza to jednak, że tego rodzaju samochody nie posiadają miejsca na przewożenie bagażu. Przykładowo: CUPRA Born – mimo nadwozia hatchback – oferuje niemal 390-litrowy bagażnik, w którym zmieszczą się podstawowe bagaże czy codzienne zakupy. Poza tym tego rodzaju samochody oferują nowoczesne rozwiązania w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa, m.in. system kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania oraz funkcją ochrony pieszych i rowerzystów czy Asystent pasa ruchu Lane Assist.

Alternatywą dla osób poszukujących auta z większym bagażnikiem może być chociażby sedan. W przypadku tego nadwozia klapa bagażnika jest wyodrębniona z tylnej szyby i ma postać oddzielnej poziomej klapy. Trójbryłowe nadwozie to przede wszystkim wyraźne oddzielenie przestrzeni bagażowej od wnętrza pojazdu, co nie tylko pozwala na swobodniejszy przewóz bagażu, ale również izoluje wnętrze pojazdu od ewentualnych zapachów przewożonych rzeczy. Poza tym otwarcie niezależnej przestrzeni bagażnika nie naraża wnętrza auta na wychłodzenie np. w czasie zimy. Oczywiście wyodrębnienie oddzielnej przestrzeni bagażnika w samochodach typu sedan przekłada się na nieco większą długość pojazdu.

A może kombi?

Osoby, którym zależy na dużej przestrzeni bagażowej, powinny zainteresować się samochodami w wersji kombi. Wydłużona kubatura samochodu nie tylko gwarantuje sporą przestrzeń ładunkową przy możliwości przewożenia 5 osób, ale również daje możliwość powiększenia pojemności bagażnika dzięki złożeniu tylnych foteli. O jakich różnicach w pojemności bagażnika mówimy? Wszystko oczywiście zależy od producenta i konkretnego modelu samochodu, ale przykładowo CUPRA Leon Sportstourer gwarantuje bagażnik o pojemności 620 litrów. W porównaniu z autem typu sedan to ponad 200 litrów więcej. Jedną z wątpliwości, jaką może budzić wśród potencjalnych użytkowników nadwozie typu kombi, to utrudnione manewrowanie pojazdem ze względu na jego dłuższą bryłę. Kiedy jednak porówna się jego długość z pojazdami – wydawałoby się o wiele krótszymi i bardziej zwinnymi – typu sedan, to różnice nie są aż tak spektakularne jak mogłoby się wydawać. Przykład: wspomniany wcześniej CUPRA Leon Sportstourer jest dłuższy o CUPRA Born o zaledwie… 33 cm. W połączeniu z funkcjami automatycznego parkowania (np. asystent i czujniki parkowania, kamera cofania) parkowanie tego modelu samochodu nie powinno sprawiać większych problemów.

A może SUV?

Pojazdy z nadwoziem typu sedan były bardzo popularne w latach 90. ostatniego wieku. Posiadanie samochodu z oddzielną przestrzenią bagażową było niekiedy wyrazem większej zasobności portfela. Jednak sedan zaczął odchodzić w zapomnienie, kiedy na rynku zaczęły się pojawiać warianty kombi, a z czasem auta typu SUV. Te ostatnio wyróżniają się podwyższonym podwoziem, które sprawdza się też w trudniejszych terenach oraz masywniejszą bryłą. Zasadniczą różnicą jest również wyższa pozycja kierowcy (w porównaniu z hatchbackiem, sedanem i kombi), która nie tylko gwarantuje lepszą widoczność, ale też większy komfort jazdy. Przestronne wnętrze w przestrzeni pasażerskiej w połączeniu z dużym bagażnikiem sprawiają, że ten typ nadwozia spełni się doskonale również jako samochód rodzinny. Przykładem takiego auta jest CUPRA Ateca, która nie jest wcale dłuższa od wcześniej wspomnianych modeli (4,381 m) a dzięki podwyższonemu podwoziu gwarantuje zupełnie inny komfort jazdy. Funkcjonalność tego rodzaju aut potwierdza ich popularność. Po nadwozie łączące w sobie cechy samochodu osobowego i terenowego sięga coraz więcej kierowców.

i PZPM, Raport kwartalny PZPM i KPMG „Branża motoryzacyjna”. Edycja Q1/2024 - https://www.pzpm.org.pl/pl/Publikacje/Raporty/Raport-kwartalny-PZPM-i-KPMG-Branza-motoryzacyjna-Edycja-Q1-2024