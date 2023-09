Bezpartyjne stowarzyszenia udziela poparcia dla kandydata KO. „Określamy się po jasnej stronie mocy”

O tym, że Biała Samorządowa popiera kandydata Koalicji Obywatelskiej można było przekonać się już wcześniej na Facebooku. W sobotę stowarzyszenie ogłosiło to już oficjalnie. – W naszej deklaracji programowej jest zapis o dbałości o rozwój samorządu. Dzisiaj to duże wyzwanie, bo samorządy mogą stracić swoją podmiotowość. Ale są opcje polityczne, które kładą nacisk na ich rozwój– tłumaczy Bogusław Broniewicz, szef stowarzyszenia, które od początku działalności podkreślało swoją bezpartyjność i patrzenie władzy na ręce.

– Udzielamy poparcia Stanisławowi Żmijanowi, bo dobrze go znamy, jest wiarygodny, nigdy nas i samorządu nie zawiódł. Dlatego chcemy, by nas nadal reprezentował– podkreśla Broniewicz, który w 2016 roku wraz z innymi członkami opuścił szeregi Platformy Obywatelskiej, tłumacząc wówczas, że „bialska Platforma od niedawna stała się partią bezideowych cyników. Ludzi, dla których PO jest potrzebna tylko do osiągania prywatnych celów, budowania „lokalnych imperiów” w oderwaniu od programu i statutu”.

A kilka miesięcy później, ogłosił powołanie bezpartyjnego stowarzyszenia Biała Samorządowa, które ma dziś swoją reprezentację w Radzie Miasta. W 2019 roku, formacja udzielała już poparcia kandydatom do parlamentu w ówczesnych wyborach, Riadowi Haidarowi (lista Koalicji Obywatelskiej) oraz Sławomirowi Sosnowskiemu (lista PSL Koalicja Polska).

–Zdaję sobie sprawę, że możemy być zaatakowani za to, że mieszamy się w politykę. Ale niestety, dzisiaj jest taka kolej rzeczy, że ta polityka przychodzi do nas wszystkich. A my określamy się po jasnej stronie mocy, bo wierzymy w silny samorząd– stwierdza lider stowarzyszenia.

Żmijan to „trójka” na liście Koalicji Obywatelskim w okręgu numer 7. – Moja droga do działalności publicznej prowadziła przez samorząd, zaczynałem w radzie miasta w Międzyrzecu Podlaskim. Niestety, przez te ostatnie 8 lat rządów PiS, samorządom ogranicza się kompetencje – zauważa poseł, który w tej kadencji wszedł do Sejmu kilka miesięcy temu w miejsce po zmarłym Riadzie Haidarze.

– Następuje centralizacja jednostek, które podporządkowuje się agendom rządowym. A ciężar zobowiązań budżetowych spada na samorządy. Na przykład Lublin na programie „Polski Ład” stracił 200 mln zł w ubiegłym roku– precyzuje Żmijan.

Z kolei, startujący z tej samej listy KO Maciej Buczyński, na co dzień zastępca prezydenta Białej Podlaskiej otrzymał oficjalne poparcie od prezydenta Michała Litwiniuka, szefa miejskich struktur PO.